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Биография Папы Римского Франциска

Биография Папы Римского Франциска - РИА Новости, 13.03.2023

Биография Папы Римского Франциска

Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T02:55

2023-03-13T02:55

2023-03-13T02:55

справки

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

иоанн павел ii (кароль войтыла)

франциск (хорхе марио бергольо)

буэнос-айрес (город)

аргентина

ватикан

римско-католическая церковь

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Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов. В 21 год из-за тяжелой пневмонии у него удалили часть правого легкого. Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию Вилла Девото в Буэнос-Айресе. 11 марта 1958 года Бергольо вступил в иезуитский монашеский орден. Новициат (послушание) проходил в Чили, где изучал гуманитарные науки. Затем учился в колледже Святого Иосифа в Буэнос-Айресе, где получил лиценциат по философии. В 1970-1971 годах продолжал обучение в университете Алкала-де-Энарес (Испания).Преподавал литературу и психологию в колледжах в Санта-Фе и в Буэнос-Айресе.13 декабря 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника, позже был назначен профессором теологического факультета в колледже Сан-Мигель в Буэнос-Айресе.В 1970-е годы занимал различные посты в иезуитском ордене Аргентины. С 1973 года по 1979 год являлся провинциальным настоятелем иезуитов Аргентины.В 1980 году был назначен ректором семинарии Святого Иосифа.В марте 1986 года уехал в Германию, где защитил докторскую диссертацию.Затем служил в Кордовской архиепископии (Аргентина), был ее исповедником и духовным директором.В мае 1992 года решением папы Иоанна Павла II был назначен вспомогательным епископом Буэнос-Айреса с титулом титулярного епископа Аука, 27 июня 1992 года был посвящен в епископы в кафедральном соборе Буэнос-Айреса.3 июня 1997 года был назначен коадъютором (епископом с правом наследования епархии) архиепископа Буэнос-Айреса.28 февраля 1998 года стал архиепископом Буэнос-Айреса. Одновременно был назначен ординарием католиков восточного обряда в Аргентине, не имевших собственного прелата (лицо высшего католического духовенства).21 февраля 2001 года папа Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы. Он получил титул "святого Роберта Беллармина". В качестве кардинала Бергольо являлся членом Конгрегации по делам духовенства, Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.В октябре 2001 года был назначен генеральным представителем 10-й Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов по епископальному служению.В период Синода епископов 2005 года был избран членом постсинодального совета.В 2005-2011 годах возглавлял Конференцию епископов Аргентины.11 февраля 2013 года папа Римский Бенедикт XVI объявил о своей отставке, вступившей в силу 28 февраля 2013 года. 13 марта 2013 года в соборе Святого Петра в Риме архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран папой Римским под именем Франциск. Впервые в истории Римско-католической церкви понтифик принял папское имя Франциск. Кроме того, это первый не европеец и иезуит на Апостольском престоле.Как объяснял выбор имени понтифик, ставший 266-м папой Римским, святой Франциск Ассизский был известен своей заботой о бедняках. 19 марта 2013 года в Ватикане состоялась интронизация папы Римского Франциска. Став Папой, Франциск учредил специальную комиссию по расследованию деятельности Института религиозной деятельности (IOR – Банк Ватикана) после скандалов, связанных с отмыванием денег. Папа Франциск отличается скромностью и консерватизмом. Отказался от апартаментов в Апостольском дворце, предпочитая гостевую резиденцию – Domus Santa Martha (Дом святой Марты), став первым понтификом более чем за сто лет, не ставшим селиться в папских апартаментах. Также он отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон в своей резиденции на кресло и стал обедать в общей столовой.Является поклонником аргентинских писателей Хорхе Луиса Борхеса и Леопольдо Маречаля, а также русского писателя Федора Достоевского. Любит оперу, футбол, входит в число болельщиков аргентинского клуба Сан-Лоренс.В 2015 году Франциск совершил свой первый визит в США, где стал первым папой, выступившим перед Конгрессом этой страны. 12 февраля 2016 года в аэропорту Гаваны состоялась встреча папы Римского Франциска с патриархом Кириллом, ставшая первой в истории личной встречей предстоятеля РПЦ и главы Ватикана. Трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане – в ноябре 2013 года, июне 2015 года и июле 2019 года. В августе 2018 года Франциск пересмотрел катехизис католической церкви с целью полного отвержения смертной казни. В феврале 2019 года Франциск стал первым папой, посетившим Аравийский полуостров – родину ислама. В июле 2022 года заявил о том, что не исключает возможности оставить Святой престол по состоянию здоровья. У понтифика диагностирован артроз, из-за чего он передвигается в кресле-коляске.В 2013 году был назван "Человеком года" по версии американского журнала Time. Папа Римский Франциск также стал первым из религиозных лидеров, кто попал в первую десятку рейтинга влиятельных персон 2013 года, составленного в Китае.Лауреат Международной премии имени Карла Великого за вклад в объединение Европы (2016). Автор монографий "Медитация о монашествующих" (1982), "Размышления об апостольской жизни" (1986), "Размышления о надежде" (1992) и др. В 2015 году выпустил первую энциклику о своем папстве Laudato si' ("Хвала тебе").Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

буэнос-айрес (город)

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ватикан

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Алёна Пава

справки, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), иоанн павел ii (кароль войтыла), франциск (хорхе марио бергольо), буэнос-айрес (город), аргентина, ватикан, римско-католическая церковь, русская православная церковь