Мадьяр открыл для посещения кабинет и личные покои экс-премьера Орбана

БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. Зал заседаний венгерского кабмина, рабочий кабинет и личные покои экс-премьера Венгрии Виктора Орбана открыты для бесплатного посещения в бывшей резиденции венгерского правительства по распоряжению нового премьера страны Петера Мадьяра, убедился корреспондент РИА Новости.
Построенное в 18-м веке здание монастыря ордена кармелитов служило резиденцией венгерского правительства в 2019-2026 годах. После прихода к власти партии "Тиса" Мадьяр заявил, что перенесет офис кабмина на другую сторону Дуная, ближе к зданию парламента. Премьер Венгрии также заявил, что в бывшее здание правительства по выходным будут организованы бесплатные экскурсии по предварительной регистрации.
В ходе показа группам по 20 гостей демонстрируют рабочий кабинет бывшего премьера Виктора Орбана с прилегающей к нему комнатой отдыха размером около шести квадратных метров, где помещаются только односпальная кровать, шкаф и тумбочка, и санузлом.
Посетители могут увидеть зал заседаний венгерского правительства с особым креслом для премьера, отмеченным резным деревянным навершием, помещения для переговоров, проведения пресс-конференций, приема делегаций и ожидания посетителей, а также библиотеку, где содержится более 4000 изданий, включая редкие, и знаменитый рукописный глобус диаметром 127 сантиметров, созданный в 1860-х годах венгерским картографом Ласло Перцелом, на фоне которого Орбан неоднократно давал интервью венгерским и иностранным СМИ.
Экскурсантам также предоставляется возможность выйти на террасу и балкон, откуда открывается панорамный вид на Дунай и город. Орбан часто размещал фотографии с иностранными гостями с террасы. Так, в последние годы там побывали папа Римский Франциск, вице-президент США Джей Ди Венс, сын президента США Дональд Трамп-младший, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Сербии Александр Вучич и другие. Венгерские СМИ называли балкон монастыря кармелитов самым известным балконом страны.
Залы резиденции украшены портретами бывших премьеров Венгрии с 19-го века, подлинными картинами венгерских художников и произведениями искусства.
Экскурсии вызывают большой ажиотаж у венгров - все слоты бронируют за несколько минут после начала регистрации. Пока посещения бывшей правительственной резиденции доступны только в выходные дни, Мадьяр не объявлял, сколько времени будет доступна такая возможность и станет ли монастырь кармелитов официальным музеем.