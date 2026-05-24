Мадьяр открыл для посещения кабинет и личные покои экс-премьера Орбана

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр открыл для бесплатного посещения зал заседаний, рабочий кабинет и личные покои экс-премьера Виктора Орбана в бывшей резиденции правительства.

Посетители могут увидеть рабочий кабинет Орбана, зал заседаний с особым креслом для премьера, помещения для переговоров и другие пространства, включая библиотеку с редкими изданиями и рукописным глобусом.

Экскурсии вызывают большой ажиотаж среди венгров, все слоты бронируются за несколько минут после начала регистрации.

БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. Зал заседаний венгерского кабмина, рабочий кабинет и личные покои экс-премьера Венгрии Виктора Орбана открыты для бесплатного посещения в бывшей резиденции венгерского правительства по распоряжению нового премьера страны Петера Мадьяра, убедился корреспондент РИА Новости.

Построенное в 18-м веке здание монастыря ордена кармелитов служило резиденцией венгерского правительства в 2019-2026 годах. После прихода к власти партии "Тиса" Мадьяр заявил, что перенесет офис кабмина на другую сторону Дуная , ближе к зданию парламента. Премьер Венгрии также заявил, что в бывшее здание правительства по выходным будут организованы бесплатные экскурсии по предварительной регистрации.

В ходе показа группам по 20 гостей демонстрируют рабочий кабинет бывшего премьера Виктора Орбана с прилегающей к нему комнатой отдыха размером около шести квадратных метров, где помещаются только односпальная кровать, шкаф и тумбочка, и санузлом.

Посетители могут увидеть зал заседаний венгерского правительства с особым креслом для премьера, отмеченным резным деревянным навершием, помещения для переговоров, проведения пресс-конференций, приема делегаций и ожидания посетителей, а также библиотеку, где содержится более 4000 изданий, включая редкие, и знаменитый рукописный глобус диаметром 127 сантиметров, созданный в 1860-х годах венгерским картографом Ласло Перцелом, на фоне которого Орбан неоднократно давал интервью венгерским и иностранным СМИ.

Залы резиденции украшены портретами бывших премьеров Венгрии с 19-го века, подлинными картинами венгерских художников и произведениями искусства.

