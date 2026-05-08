Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области ликвидировали 16 наемников из Колумбии - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 08.05.2026
В Харьковской области ликвидировали 16 наемников из Колумбии

РИА Новости: в Харьковской области в апреле уничтожили 16 наемников из Колумбии

© REUTERS / Jose ColonУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© REUTERS / Jose Colon
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харьковской области ликвидировали 16 наемников из Колумбии, которые служили в националистическом батальоне "Карпатская сечь".
  • По словам представителя силовых структур, в плен сдался один из наемников, а второго, который был ранен, позднее убили дроном "Баба-Яга".
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Семнадцать наемников из Колумбии ликвидированы в Харьковской области, они служили в националистическом батальоне "Карпатская сечь", одного из них убили сами ВСУ, боестолкновение произошло в конце апреля, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харьковской области 7-й отдельный мотострелковый полк, отряд "Шторм" в конце апреля отразил наступление колумбийцев-наемников на своем тактическом направлении. Всего их прибыло 42, 18 наступали, 16 уничтожили точно, один - в плену", - сказал собеседник агентства.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В ВСУ солдат убили из-за жалоб против командования
Вчера, 18:33
По словам представителя силовых структур, наемники относятся к бригаде нацгвардии "Хартия", служили в 49-м отдельном штурмовом батальоне "Карпатская сечь". Этот батальон считает себя правопреемником организации, которая в 1938-1939 годах использовала нацистскую символику и сотрудничала с гитлеровской Германией, подчеркнул собеседник агентства. "Карпатская сечь" участвовала в пытках и убийствах пленных, многие его военнослужащие осуждены российским судом за военные преступления, уточнил представитель российских силовых структур.
По данным собеседника агентства, "Хартия" понесла существенные потери, испытывает нехватку личного состава, поэтому наемники из "Карпатской сечи" были переданы "Хартии" в оперативное подчинение.
"В плен сдался Уильям Андрес Гальего Ороско, позывной Cantor ("певец" по-испански), 2002 года рождения. Ранее наемник считался ликвидированным. Выбрал жизнь. Второго звали Франциско, был ранен, ему наши бойцы оказали помощь, но ВСУ потом убили его дроном "Баба-Яга", - рассказал представитель силовых структур.
Президент Колумбии Густаво Петро во вторник заявил, что 7 тысяч колумбийских наемников принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемников используют как "пушечное мясо", они часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКолумбияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала