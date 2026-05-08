По словам представителя силовых структур, в плен сдался один из наемников, а второго, который был ранен, позднее убили дроном "Баба-Яга".

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Семнадцать наемников из Колумбии ликвидированы в Харьковской области, они служили в националистическом батальоне "Карпатская сечь", одного из них убили сами ВСУ, боестолкновение произошло в конце апреля, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Харьковской области 7-й отдельный мотострелковый полк, отряд "Шторм" в конце апреля отразил наступление колумбийцев-наемников на своем тактическом направлении. Всего их прибыло 42, 18 наступали, 16 уничтожили точно, один - в плену", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, наемники относятся к бригаде нацгвардии "Хартия", служили в 49-м отдельном штурмовом батальоне "Карпатская сечь". Этот батальон считает себя правопреемником организации, которая в 1938-1939 годах использовала нацистскую символику и сотрудничала с гитлеровской Германией , подчеркнул собеседник агентства. "Карпатская сечь" участвовала в пытках и убийствах пленных, многие его военнослужащие осуждены российским судом за военные преступления, уточнил представитель российских силовых структур.

По данным собеседника агентства, "Хартия" понесла существенные потери, испытывает нехватку личного состава, поэтому наемники из "Карпатской сечи" были переданы "Хартии" в оперативное подчинение.

"В плен сдался Уильям Андрес Гальего Ороско, позывной Cantor ("певец" по-испански), 2002 года рождения. Ранее наемник считался ликвидированным. Выбрал жизнь. Второго звали Франциско , был ранен, ему наши бойцы оказали помощь, но ВСУ потом убили его дроном "Баба-Яга", - рассказал представитель силовых структур.

Президент Колумбии Густаво Петро во вторник заявил, что 7 тысяч колумбийских наемников принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.