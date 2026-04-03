Папа римский Лев XIV впервые возглавил церемонию Крестного пути у Колизея

ВАТИКАН, 3 апр – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV вечером в Страстную пятницу впервые возглавил традиционную церемонию Крестного пути (Via Crucis) у древних стен Колизея в Риме накануне главного христианского праздника Пасхи, передает корреспондент РИА Новости.
Крестный ход, посвященный воспоминанию о смерти Иисуса Христа, уже 60 лет ежегодно проводится в пятницу Страстной недели у античного цирка, где принимали мученическую смерть первые христиане. Папа Лев лично держал полутораметровый крест на всем протяжении процессии, тогда как при понтификате Франциска крест несли по очереди отдельные люди или их группы, символизировавшие страдания мира.
Шествие вокруг древнеримского амфитеатра сделало 14 остановок — ровно столько же, сколько сделал Иисус, поднимаясь на Голгофу к месту своего распятия.
Нынешние религиозные размышления, которые по традиции зачитываются во время шествия, написал бывший настоятель Кустодии Святой Земли, францисканец Франческо Паттон.
Разделенные на 14 глав тексты представляют современный мир как путь страданий, где люди продолжают злоупотреблять властью, унижая достоинство других и даже развязывая войны. В противоположность этому Христос показывает, "подлинная сила исходит не от тех, кто использует силу и насилие для самоутверждения, а от тех, кто способен взять на себя зло человечества, наше, мое, и искоренить его силой любви, проявляющейся в прощении". В завершение Крестного пути Папа помолился о том, чтобы христиане откликнулись на призыв святого Франциска Ассизского "прожить свою жизнь как путешествие cо все более глубоким участием в сопричастности любви, которая объединяет Отца, Сына и Святого Духа".
Накануне папа Лев возглавил мессу воспоминания Тайной вечери в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано. В ходе богослужения папа омыл ноги двенадцати священникам Римской епархии, вернув традиционный формат обряда, который изменился во время апостольского служения папы Франциска. Он ввел в обычай омовение ног мирянам – женщинам, беженцам и молодым преступникам.
3 апреля, 11:39