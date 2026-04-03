Рейтинг@Mail.ru
Папа римский Лев XIV впервые возглавил церемонию Крестного пути у Колизея - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:50 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/rim-2085136097.html
Папа римский Лев XIV впервые возглавил церемонию Крестного пути у Колизея
2026-04-03T23:50:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016352897_0:33:2031:1175_1920x0_80_0_0_b69df187925927f82dcb1c708ef0759f.jpg
https://ria.ru/20260403/katolicheskaya_paskha-2085116343.html
https://ria.ru/20260403/opros-2084953312.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016352897_113:0:1918:1354_1920x0_80_0_0_5cf560f1fb5e3f35ded0abe14a8fa340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАТИКАН, 3 апр – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV вечером в Страстную пятницу впервые возглавил традиционную церемонию Крестного пути (Via Crucis) у древних стен Колизея в Риме накануне главного христианского праздника Пасхи, передает корреспондент РИА Новости.
Крестный ход, посвященный воспоминанию о смерти Иисуса Христа, уже 60 лет ежегодно проводится в пятницу Страстной недели у античного цирка, где принимали мученическую смерть первые христиане. Папа Лев лично держал полутораметровый крест на всем протяжении процессии, тогда как при понтификате Франциска крест несли по очереди отдельные люди или их группы, символизировавшие страдания мира.
Шествие вокруг древнеримского амфитеатра сделало 14 остановок — ровно столько же, сколько сделал Иисус, поднимаясь на Голгофу к месту своего распятия.
Нынешние религиозные размышления, которые по традиции зачитываются во время шествия, написал бывший настоятель Кустодии Святой Земли, францисканец Франческо Паттон.
Разделенные на 14 глав тексты представляют современный мир как путь страданий, где люди продолжают злоупотреблять властью, унижая достоинство других и даже развязывая войны. В противоположность этому Христос показывает, "подлинная сила исходит не от тех, кто использует силу и насилие для самоутверждения, а от тех, кто способен взять на себя зло человечества, наше, мое, и искоренить его силой любви, проявляющейся в прощении". В завершение Крестного пути Папа помолился о том, чтобы христиане откликнулись на призыв святого Франциска Ассизского "прожить свою жизнь как путешествие cо все более глубоким участием в сопричастности любви, которая объединяет Отца, Сына и Святого Духа".
Накануне папа Лев возглавил мессу воспоминания Тайной вечери в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано. В ходе богослужения папа омыл ноги двенадцати священникам Римской епархии, вернув традиционный формат обряда, который изменился во время апостольского служения папы Франциска. Он ввел в обычай омовение ног мирянам – женщинам, беженцам и молодым преступникам.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала