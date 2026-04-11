Папа Лев возглавил молебен за мир в Ватикане

ВАТИКАН, 11 апр – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в субботу вечером возглавил молитву Святого Розария об установлении мира на земле, молитвенное бдение прошло в базилике Святого Петра в Ватикане

Америки, Азии, Ассизи. В ходе молебна представители разных континентов — Африки Европы и Океании зажгли свечи от огня Лампады мира, которая непрерывно горит у гробницы святого Франциска

Обращаясь к верующим, понтифик призвал объединить "моральные и духовные силы миллионов, миллиардов мужчин и женщин, пожилых и молодых, которые верят и выбирают мир, которые залечивают раны и исправляют ущерб, нанесенный безрассудством войны".

Говоря о мире, где "кажется, что гробниц недостаточно", Папа осудил "манию всемогущества", которое втягивает имя Бога "даже в рассуждения о смерти".

"Война разделяет, надежда объединяет. Высокомерие попирает, любовь возвышает. Идолопоклонство ослепляет, живой Бог освещает. Немного веры, крупицы веры, достаточно, чтобы вместе, как человечество и вместе с человечеством, встретить этот драматический час истории", - заявил папа Лев. "Довольно войны! Истинная сила проявляется в служении жизни", - отметил понтифик.

Накануне папа Лев заявил, что Господь не благословляет никакой конфликт, а последователи Иисуса Христа не могут быть на стороне тех, кто сбрасывает бомбы. На прошлой неделе после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих понтифик заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.