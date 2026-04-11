21:12 11.04.2026
Папа Лев возглавил молебен за мир в Ватикане, призвав объединиться против войн

ВАТИКАН, 11 апр – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в субботу вечером возглавил молитву Святого Розария об установлении мира на земле, молитвенное бдение прошло в базилике Святого Петра в Ватикане
В ходе молебна представители разных континентов — Африки, Америки, Азии, Европы и Океании зажгли свечи от огня Лампады мира, которая непрерывно горит у гробницы святого Франциска в Ассизи.
Обращаясь к верующим, понтифик призвал объединить "моральные и духовные силы миллионов, миллиардов мужчин и женщин, пожилых и молодых, которые верят и выбирают мир, которые залечивают раны и исправляют ущерб, нанесенный безрассудством войны".
Говоря о мире, где "кажется, что гробниц недостаточно", Папа осудил "манию всемогущества", которое втягивает имя Бога "даже в рассуждения о смерти".
"Война разделяет, надежда объединяет. Высокомерие попирает, любовь возвышает. Идолопоклонство ослепляет, живой Бог освещает. Немного веры, крупицы веры, достаточно, чтобы вместе, как человечество и вместе с человечеством, встретить этот драматический час истории", - заявил папа Лев. "Довольно войны! Истинная сила проявляется в служении жизни", - отметил понтифик.
Накануне папа Лев заявил, что Господь не благословляет никакой конфликт, а последователи Иисуса Христа не могут быть на стороне тех, кто сбрасывает бомбы. На прошлой неделе после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих понтифик заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
Ранее Хегсет призвал американцев молиться за военнослужащих, воюющих против Ирана "во имя Иисуса Христа". Выступая с проповедью в соборе Святого Петра в Ватикане, Папа отметил, что желание доминировать "совершенно чуждо пути Иисуса Христа". В прошлом понтифик задавался вопросом, имеют ли мужество для исповеди политики-христиане, ответственные за начало вооруженных конфликтов.
