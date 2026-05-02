Рейтинг@Mail.ru
Папа римский лично назначит главу католиков Москвы - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:28 02.05.2026
Папа римский лично назначит главу католиков Москвы

Викарий Горбунов: папа римский лично назначит главу католиков Москвы

© AP Photo / Tiziana FabiПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Tiziana Fabi
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Папа Римский лично назначит главу католической архиепархии Божией Матери в Москве в определенный им самим срок.
  • Архиепископ Павел Пецци подал в отставку с поста главы архиепархии "по слабости здоровья", и на время вакантности кафедры ее обязанности будет исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Новый глава католической архиепархии Божией Матери в Москве будет назначен папой Римским в определенный им самим срок, рассказал РИА Новости генеральный викарий архиепархии в Москве священник Кирилл Горбунов.
Ранее сайт архиепархии сообщил, что папа Римский Лев XIV принял отставку ее главы архиепископа Павла Пецци "по слабости здоровья". На время, пока кафедра архиепархии не будет занята, обязанности ее главы будет исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором.
"Нового митрополита архиепархии должен назначить папа, и он свободен в своем решении, в том числе и в том, что касается сроков", - сказал агентству Горбунов.
При этом, как отметил священнослужитель, Конференция католических епископов России (ККЕР) по истечении двух сроков председательства архиепископа Павла избрала новое руководство 18 марта. Сроком на три года епископ Клеменс Пиккель избран председателем ККЕР, епископ Кирилл Климович - вице-председателем, а епископ Штефан Липке - секретарем.
Пецци родился 8 августа 1960 года в городе Русси итальянской провинции Эмилия-Романья. В священники он был рукоположен в 1990 году. В 1993-1998 годах он был деканом центрального региона Апостольской администратуры для католиков латинского обряда азиатской части России (ныне это римско-католическая Преображенская епархия в Новосибирске).
Пецци возглавлял архиепархию Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России - с 2011 года.
Дубинин родился 27 мая 1973 года в Ростовской области в Новошахтинске. В 1993 году он поступил в католическую высшую духовную семинарию "Мария - Царица Апостолов" в Москве, и через год вступил в орден францисканцев - Братьев Меньших Конвентуальных. Торжественные постоянные монашеские обеты он принес 3 октября 1998 года в Москве. Дубинин в 2020 году стал первым этнически русским католическим епископом в новейшей истории, епископом его назначил папа Римский Франциск.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Папа Лев возглавил молебен за мир в Ватикане
11 апреля, 21:12
 
РелигияМоскваРоссияЭмилия-РоманьяПавел ПецциФранциск (Хорхе Марио Бергольо)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала