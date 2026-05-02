Папа римский лично назначит главу католиков Москвы

Архиепископ Павел Пецци подал в отставку с поста главы архиепархии "по слабости здоровья", и на время вакантности кафедры ее обязанности будет исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Новый глава католической архиепархии Божией Матери в Москве будет назначен папой Римским в определенный им самим срок, рассказал РИА Новости генеральный викарий архиепархии в Москве священник Кирилл Горбунов.

Ранее сайт архиепархии сообщил, что папа Римский Лев XIV принял отставку ее главы архиепископа Павла Пецци "по слабости здоровья". На время, пока кафедра архиепархии не будет занята, обязанности ее главы будет исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором.

"Нового митрополита архиепархии должен назначить папа, и он свободен в своем решении, в том числе и в том, что касается сроков", - сказал агентству Горбунов.

При этом, как отметил священнослужитель, Конференция католических епископов России (ККЕР) по истечении двух сроков председательства архиепископа Павла избрала новое руководство 18 марта. Сроком на три года епископ Клеменс Пиккель избран председателем ККЕР, епископ Кирилл Климович - вице-председателем, а епископ Штефан Липке - секретарем.

Пецци родился 8 августа 1960 года в городе Русси итальянской провинции Эмилия-Романья . В священники он был рукоположен в 1990 году. В 1993-1998 годах он был деканом центрального региона Апостольской администратуры для католиков латинского обряда азиатской части России (ныне это римско-католическая Преображенская епархия в Новосибирске ).

Пецци возглавлял архиепархию Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России - с 2011 года.