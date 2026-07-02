Мадьяр сообщил о подготовке его визита в Ватикан

БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готовится его первый визит в Ватикан, но конкретной даты пока нет.

По его словам, этот вопрос обсуждался на переговорах с примасом Венгрии кардиналом Петером Эрде.

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан в конце октября в Ватикане встречался с папой Римским Львом XIV, до этого дважды был на аудиенции папы Римского Франциска, тот также посещал Будапешт с апостольским визитом в апреле 2023 года. Орбана в Ватикане принимали также Иоанн Павел II и Бенедикт XVI.