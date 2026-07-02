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Мадьяр сообщил о подготовке его визита в Ватикан - РИА Новости, 02.07.2026
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18:00 02.07.2026
Мадьяр сообщил о подготовке его визита в Ватикан

Мадьяр заявил, что готовится его первый визит в Ватикан

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готовится к визиту в Ватикан.
  • Конкретная дата визита пока не установлена, но вопрос обсуждался на переговорах с примасом Венгрии кардиналом Петером Эрде.
БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готовится его первый визит в Ватикан, но конкретной даты пока нет.
"Конкретной даты пока нет, но мой визит в Ватикан к папе Римскому действительно организуется. Если он состоится, то, конечно, мы о нем сообщим", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.
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По его словам, этот вопрос обсуждался на переговорах с примасом Венгрии кардиналом Петером Эрде.
Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан в конце октября в Ватикане встречался с папой Римским Львом XIV, до этого дважды был на аудиенции папы Римского Франциска, тот также посещал Будапешт с апостольским визитом в апреле 2023 года. Орбана в Ватикане принимали также Иоанн Павел II и Бенедикт XVI.
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