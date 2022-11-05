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Крупные пожары в кафе и ночных клубах в России в 2018 — 2022 годах

Крупные пожары в кафе и ночных клубах в России в 2018 — 2022 годах - РИА Новости, 05.11.2022

Крупные пожары в кафе и ночных клубах в России в 2018 — 2022 годах

В ночь на 5 ноября произошел крупный пожар в кафе "Полигон" в Костроме, огонь уже потушен, по последним данным, погибли 13 человек, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:41

2022-11-05T12:41

2022-11-05T12:55

справки

россия

пожар в кафе в костроме

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2022В ночь на 5 ноября произошел крупный пожар в кафе "Полигон" в Костроме, огонь уже потушен, по последним данным, погибли 13 человек, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщают правоохранители.14 августа возник пожар в кафе "Грядка Party" в Екатеринбурге. Он начался с кровли. Огонь охватил 400 квадратных метров. Людей в этот момент в кафе не было, никто не пострадал.5 августа загорелось двухэтажное придорожное кафе возле Тольятти. Огонь охватил площадь порядка 750 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 10 человек, никто не пострадал.2 июня четыре человека пострадали при пожаре в кафе "Азия" в Челябинске. Горела кровля павильона. Из помещения самостоятельно эвакуировались 12 человек. Открытое горение было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.14 февраля загорелось придорожное кафе в районе 81-го километра трассы Владивосток – Находка между городом Большой Камень и ЗАТО Фокино. Пламя бушевало на площади 180 квадратных километров. В результате пожара погиб один человек.16 января в Москве произошло возгорание в двухэтажной пристройке к жилому дому, в которой располагался ресторан. Горела мебель на площади около 50 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал.202131 августа в Раменском округе Подмосковья загорелась кровля кафе на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.31 августа произошел пожар в кафе площадью 400 квадратных метров на набережной Дагомыса в Сочи. Пострадавших и погибших нет.27 августа на центральной набережной Сочи загорелось кафе. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Он был ликвидирован спасательными службами в тот же день, пострадавших и погибших нет, эвакуации людей не потребовалось.7 марта в Новокузнецке мужчина после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью. Один из посетителей, который находился в фойе, выбил бутылку из его рук, в результате чего произошел пожар. Возгорание было ликвидировано сотрудниками заведения. Пострадали два человека.202020 октября возник пожар в здании кафе в столице Забайкальского края Чите. Его площадь составила 1200 квадратных метров.14 сентября произошел пожар в кафе в Сочи. Огонь охватил 400 квадратных метров кровли. Из здания были эвакуированы три человека. Пострадавших нет.30 мая в Ульяновске загорелись кафе "7 Пятниц" и надворные постройки. Огонь охватил 600 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.13 марта произошел пожар в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club в Подмосковье. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. Людей на момент пожара в ресторане и в гостинице не было. Погибших и пострадавших нет.23 января загорелось кафе "Мимино" в Курске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 10 человек. Погибших и пострадавших нет.201924 ноября возник пожар в ресторане в Сургуте. Из него были эвакуированы 60 посетителей. Площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. У здания, в котором также находились магазин и станция техобслуживания, обрушилась кровля. При пожаре пострадал один человек.Утром 26 октября в центре Улан-Удэ в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. В Минздраве сообщали о пяти госпитализированных.26 января в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы под Саратовом во время празднования юбилея местного жителя взорвался газ, возник пожар. В результате двое посетителей кафе получили ожоги, от которых скончались, трое получили повреждения, причинившие тяжкий вред их здоровью. Кроме того, 25 гостей пострадали, среди них двое маленьких детей.20182 декабря в здании кафе, расположенном вблизи деревни Новосельцево Мытищинского района Подмосковья, произошло возгорание. Погибли три человека, в том числе ребенок.12 октября возник пожар в кафе на 56-м километре Московской кольцевой автодороге (МКАД). Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пять человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Пострадавших нет.22 июня возник пожар на кухне кафе в Иркутске. Огонь по вытяжке перекинулся на кровлю. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю и второй этаж здания, в котором также находится гостиница. Возгорание было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, все посетители были эвакуированы до приезда пожарных расчетов.31 марта возник пожар в казанском кафе "Старый амбар". Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.12 марта загорелась крыша кафе "Дом Еды" в центре Тюмени. В результате пожара сгорела крыша здания на площади одна тысяча квадратных метров.9 января возник пожар в придорожном кафе, находящемся в одноэтажном частном здании в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана. Его площадь составила 80 квадратных метров. В результате пожара погиб малолетний ребенок погиб и еще двое тяжело пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, пожар в кафе в костроме