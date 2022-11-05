12:41 05.11.2022 (обновлено: 12:55 05.11.2022)
Крупные пожары в кафе и ночных клубах в России в 2018 — 2022 годах
Крупные пожары в кафе, ресторанах и ночных клубах в России в 2018 — 2022 годах
Ликвидация пожара в кафе "Полигон" в Костроме
2022
14 августа возник пожар в кафе "Грядка Party" в Екатеринбурге. Он начался с кровли. Огонь охватил 400 квадратных метров. Людей в этот момент в кафе не было, никто не пострадал.
5 августа загорелось двухэтажное придорожное кафе возле Тольятти. Огонь охватил площадь порядка 750 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 10 человек, никто не пострадал.
2 июня четыре человека пострадали при пожаре в кафе "Азия" в Челябинске. Горела кровля павильона. Из помещения самостоятельно эвакуировались 12 человек. Открытое горение было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.
14 февраля загорелось придорожное кафе в районе 81-го километра трассы Владивосток – Находка между городом Большой Камень и ЗАТО Фокино. Пламя бушевало на площади 180 квадратных километров. В результате пожара погиб один человек.
16 января в Москве произошло возгорание в двухэтажной пристройке к жилому дому, в которой располагался ресторан. Горела мебель на площади около 50 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал.
2021
31 августа в Раменском округе Подмосковья загорелась кровля кафе на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
31 августа произошел пожар в кафе площадью 400 квадратных метров на набережной Дагомыса в Сочи. Пострадавших и погибших нет.
27 августа на центральной набережной Сочи загорелось кафе. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Он был ликвидирован спасательными службами в тот же день, пострадавших и погибших нет, эвакуации людей не потребовалось.
7 марта в Новокузнецке мужчина после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью. Один из посетителей, который находился в фойе, выбил бутылку из его рук, в результате чего произошел пожар. Возгорание было ликвидировано сотрудниками заведения. Пострадали два человека.
2020
20 октября возник пожар в здании кафе в столице Забайкальского края Чите. Его площадь составила 1200 квадратных метров.
14 сентября произошел пожар в кафе в Сочи. Огонь охватил 400 квадратных метров кровли. Из здания были эвакуированы три человека. Пострадавших нет.
30 мая в Ульяновске загорелись кафе "7 Пятниц" и надворные постройки. Огонь охватил 600 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.
13 марта произошел пожар в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club в Подмосковье. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. Людей на момент пожара в ресторане и в гостинице не было. Погибших и пострадавших нет.
23 января загорелось кафе "Мимино" в Курске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 10 человек. Погибших и пострадавших нет.
2019
24 ноября возник пожар в ресторане в Сургуте. Из него были эвакуированы 60 посетителей. Площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. У здания, в котором также находились магазин и станция техобслуживания, обрушилась кровля. При пожаре пострадал один человек.
Утром 26 октября в центре Улан-Удэ в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. В Минздраве сообщали о пяти госпитализированных.
26 января в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы под Саратовом во время празднования юбилея местного жителя взорвался газ, возник пожар. В результате двое посетителей кафе получили ожоги, от которых скончались, трое получили повреждения, причинившие тяжкий вред их здоровью. Кроме того, 25 гостей пострадали, среди них двое маленьких детей.
2018
2 декабря в здании кафе, расположенном вблизи деревни Новосельцево Мытищинского района Подмосковья, произошло возгорание. Погибли три человека, в том числе ребенок.
12 октября возник пожар в кафе на 56-м километре Московской кольцевой автодороге (МКАД). Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пять человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
22 июня возник пожар на кухне кафе в Иркутске. Огонь по вытяжке перекинулся на кровлю. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю и второй этаж здания, в котором также находится гостиница. Возгорание было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, все посетители были эвакуированы до приезда пожарных расчетов.
31 марта возник пожар в казанском кафе "Старый амбар". Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
12 марта загорелась крыша кафе "Дом Еды" в центре Тюмени. В результате пожара сгорела крыша здания на площади одна тысяча квадратных метров.
9 января возник пожар в придорожном кафе, находящемся в одноэтажном частном здании в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана. Его площадь составила 80 квадратных метров. В результате пожара погиб малолетний ребенок погиб и еще двое тяжело пострадали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости