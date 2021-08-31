https://ria.ru/20210831/sochi-1747930623.html

На набережной в Сочи загорелось еще одно кафе

На набережной в Сочи загорелось еще одно кафе - РИА Новости, 31.08.2021

На набережной в Сочи загорелось еще одно кафе

Еще одно кафе загорелось в Сочи на набережной Дагомыса, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T08:10

2021-08-31T08:10

2021-08-31T10:29

происшествия

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

новости - туризм

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СОЧИ, 31 авг - РИА Новости. Еще одно кафе загорелось в Сочи на набережной Дагомыса, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.В конце прошлой недели на центральной набережной Сочи загорелось кафе площадью 500 квадратных метров."В 6.44 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 6.53 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание двухэтажного здания на площади 400 кв м", - говорится в сообщении.На месте работает 13 спасателей и пять единиц техники.Позднее стало известно, что пожар в кафе ликвидирован, пострадавших и погибших нет."В 8.48 ликвидация пожара на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210830/elektrosamokat-1747889385.html

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сочи

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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм