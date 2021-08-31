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На набережной в Сочи загорелось еще одно кафе
На набережной в Сочи загорелось еще одно кафе - РИА Новости, 31.08.2021
На набережной в Сочи загорелось еще одно кафе
Еще одно кафе загорелось в Сочи на набережной Дагомыса, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T08:10
2021-08-31T10:29
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новости - туризм
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СОЧИ, 31 авг - РИА Новости. Еще одно кафе загорелось в Сочи на набережной Дагомыса, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.В конце прошлой недели на центральной набережной Сочи загорелось кафе площадью 500 квадратных метров."В 6.44 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 6.53 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание двухэтажного здания на площади 400 кв м", - говорится в сообщении.На месте работает 13 спасателей и пять единиц техники.Позднее стало известно, что пожар в кафе ликвидирован, пострадавших и погибших нет."В 8.48 ликвидация пожара на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм
08:10 31.08.2021 (обновлено: 10:29 31.08.2021)
 
На набережной в Сочи загорелось еще одно кафе

На набережной Дагомыса в Сочи загорелось еще одно кафе,

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 31 авг - РИА Новости. Еще одно кафе загорелось в Сочи на набережной Дагомыса, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
В конце прошлой недели на центральной набережной Сочи загорелось кафе площадью 500 квадратных метров.
"В 6.44 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 6.53 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание двухэтажного здания на площади 400 кв м", - говорится в сообщении.
На месте работает 13 спасателей и пять единиц техники.
Позднее стало известно, что пожар в кафе ликвидирован, пострадавших и погибших нет.
"В 8.48 ликвидация пожара на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияНовости - Туризм
 
 
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