Арендатора кафе под Саратовом, где при пожаре погибли люди, будут судить

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Арендатор кафе "Рандеву", где произошел пожар из-за взрыва газа, в результате которого погибли два человека, еще 28 пострадали, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

В кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы под Саратовом 26 января во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя взорвался газ, возник пожар. По данным СК, в результате случившегося двое посетителей кафе получили ожоги, от которых скончались, трое получили повреждения, причинившие тяжкий вред их здоровью. Кроме того, 25 гостей получили различные повреждения, среди пострадавших - двое маленьких детей 2012 и 2015 годов рождения.

СК РФ после взрыва газа возбудил уголовное дело в отношении 46-летней предпринимательницы Марии Куприяновой, которая без соответствующих документов арендовала здание и организовала в нем кафе.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы поселка Лысые Горы, обвиняемой в совершении преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух лиц"... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.