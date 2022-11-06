https://ria.ru/20221106/sledstvie-1829519412.html
Дела о пожаре в кафе в Костроме передадут в центральный аппарат СК
Дела о пожаре в кафе в Костроме передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 06.11.2022
Дела о пожаре в кафе в Костроме передадут в центральный аппарат СК
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о пожаре в кафе Костромы в центральный аппарат ведомства, сообщается в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T19:44
2022-11-06T19:44
2022-11-06T19:45
пожар в кафе в костроме
следственный комитет россии (ск рф)
кострома
костромская область
александр бастрыкин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о пожаре в кафе Костромы в центральный аппарат ведомства, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования, а также в силу тяжести наступивших последствий поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовные дела, возбужденные по факту пожара в кафе "Полигон" в городе Костроме... Александр Бастрыкин потребовал дать принципиальную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, принять исчерпывающие меры к установлению полного круга лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности кафе, в том числе и должностных лиц контролирующих органов", - говорится в сообщении.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, шестеро пострадали. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.Ранее СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Еще одно дело возбуждено по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон". Также Свердловский районный суд Костромы постановил поместить по стражу директора ООО "Империя", занимавшуюся организацией работы кафе.
https://ria.ru/20221105/kafe-1829398586.html
https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html
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пожар в кафе в костроме, следственный комитет россии (ск рф), кострома, костромская область, александр бастрыкин
Пожар в кафе в Костроме, Следственный комитет России (СК РФ), Кострома, Костромская область, Александр Бастрыкин
19:44 06.11.2022 (обновлено: 19:45 06.11.2022)
Дела о пожаре в кафе в Костроме передадут в центральный аппарат СК
Бастрыкин поручил передать дела о пожаре в кафе в Костроме в центральный аппарат СК
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о пожаре в кафе Костромы в центральный аппарат ведомства, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования, а также в силу тяжести наступивших последствий поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовные дела, возбужденные по факту пожара в кафе "Полигон" в городе Костроме... Александр Бастрыкин потребовал дать принципиальную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, принять исчерпывающие меры к установлению полного круга лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности кафе, в том числе и должностных лиц контролирующих органов", - говорится в сообщении.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, шестеро пострадали. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Ранее СУСК по Костромской области
сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Еще одно дело возбуждено по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.
В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон". Также Свердловский районный суд Костромы постановил поместить по стражу директора ООО "Империя", занимавшуюся организацией работы кафе.