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Площадь пожара в ресторане в Казани выросла до 1,2 тысячи квадратов - РИА Новости, 09.11.2022
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Площадь пожара в ресторане в Казани выросла до 1,2 тысячи квадратов
Площадь пожара в ресторане в Казани выросла до 1,2 тысячи квадратов - РИА Новости, 09.11.2022
Площадь пожара в ресторане в Казани выросла до 1,2 тысячи квадратов
Площадь пожара в ресторане "Михайловская усадьба" в Казани возросла до 1,2 тысячи квадратных метров, огонь охватил всю крышу, сообщает главное управление МЧС по РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:28
2022-11-09T17:28
происшествия
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в ресторане "Михайловская усадьба" в Казани возросла до 1,2 тысячи квадратных метров, огонь охватил всю крышу, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.По информации ГУМЧС, в 16.23 поступило сообщение о возгорании чердачного помещения двухэтажного здания ресторана "Михайловская усадьба" в казанском поселке Малые Клыки. Первоначально площадь пожара составляла 50 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал."Площадь... составила 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар охватил "всю крышу здания".К тушению пожара привлечено 59 человек и 20 единиц техники.
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происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:28 09.11.2022
 
Площадь пожара в ресторане в Казани выросла до 1,2 тысячи квадратов

Площадь пожара в ресторане "Михайловская усадьба" в Казани выросла до 1,2 тысячи квадратов

© РИА НовостиПожар в ресторане "Михайловская усадьба" казанском поселке Малые Клыки
Пожар в ресторане Михайловская усадьба казанском поселке Малые Клыки - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости
Пожар в ресторане "Михайловская усадьба" казанском поселке Малые Клыки
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в ресторане "Михайловская усадьба" в Казани возросла до 1,2 тысячи квадратных метров, огонь охватил всю крышу, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.
По информации ГУМЧС, в 16.23 поступило сообщение о возгорании чердачного помещения двухэтажного здания ресторана "Михайловская усадьба" в казанском поселке Малые Клыки. Первоначально площадь пожара составляла 50 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
"Площадь... составила 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар охватил "всю крышу здания".
К тушению пожара привлечено 59 человек и 20 единиц техники.
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