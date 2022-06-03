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В Челябинске четыре человека пострадали при пожаре в кафе - РИА Новости, 03.06.2022
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В Челябинске четыре человека пострадали при пожаре в кафе
В Челябинске четыре человека пострадали при пожаре в кафе - РИА Новости, 03.06.2022
В Челябинске четыре человека пострадали при пожаре в кафе
Четыре человека пострадали при пожаре в кафе "Азия" в Челябинске в четверг вечером, из них двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:56
2022-06-03T09:56
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в кафе "Азия" в Челябинске в четверг вечером, из них двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава региона.По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в четверг поступило сообщение о выезде подразделений к зданию кафе "Азия" (20 метров на 12 метров) в Челябинске на улице Доватора, где горела кровля павильона. Из помещения извлечены два газовых баллона. По предварительной информации, пострадали двое взрослых, самостоятельно эвакуировались 12 человек. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров."Бригады скорой медицинской помощи оперативно прибыли на место происшествия. Двух пострадавших госпитализировали в медицинскую организацию с ожогами второй степени. Двоих пациентов направили на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, уточнил он.
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происшествия, челябинск
09:56 03.06.2022
 
В Челябинске четыре человека пострадали при пожаре в кафе

Четыре человека пострадали при пожаре в кафе "Азия" в Челябинске, двое госпитализированы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в кафе "Азия" в Челябинске в четверг вечером, из них двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в четверг поступило сообщение о выезде подразделений к зданию кафе "Азия" (20 метров на 12 метров) в Челябинске на улице Доватора, где горела кровля павильона. Из помещения извлечены два газовых баллона. По предварительной информации, пострадали двое взрослых, самостоятельно эвакуировались 12 человек. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров.
"Бригады скорой медицинской помощи оперативно прибыли на место происшествия. Двух пострадавших госпитализировали в медицинскую организацию с ожогами второй степени. Двоих пациентов направили на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, уточнил он.
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