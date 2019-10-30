Пострадавшего при пожаре в кафе в Бурятии подростка перевели из реанимации

КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. Врачи перевели из отделения реанимации подростка, пострадавшего при хлопке газа и пожаре в кафе в Бурятии, состояние еще четырех пострадавших пока остается без изменений, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

В субботу в СК региона сообщили, что в центре Улан-Удэ в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. СК возбудил дело. В минздраве сообщали о пяти госпитализированных. Семнадцатилетний юноша был госпитализирован в реанимацию детской республиканской клинической больницы. Взрослые находятся в БСМП. По данным врачей, подросток в тяжелом состоянии с 15% ожогом тела. Женщина, 23 года, была помещена в реанимацию БСМП, ожоги 40%. Еще две пострадавших в отделении гнойной хирургии, ожоги 35%, и одна в травматологии с закрытой черепно-мозговой травмой.