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РИА Новости

Пострадавшего при пожаре в кафе в Бурятии подростка перевели из реанимации

09:26 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. Врачи перевели из отделения реанимации подростка, пострадавшего при хлопке газа и пожаре в кафе в Бурятии, состояние еще четырех пострадавших пока остается без изменений, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
В субботу в СК региона сообщили, что в центре Улан-Удэ в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. СК возбудил дело. В минздраве сообщали о пяти госпитализированных. Семнадцатилетний юноша был госпитализирован в реанимацию детской республиканской клинической больницы. Взрослые находятся в БСМП. По данным врачей, подросток в тяжелом состоянии с 15% ожогом тела. Женщина, 23 года, была помещена в реанимацию БСМП, ожоги 40%. Еще две пострадавших в отделении гнойной хирургии, ожоги 35%, и одна в травматологии с закрытой черепно-мозговой травмой.
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"Юношу перевели из реанимации в отделение хирургии, он сам ест, разговаривает. Состояние взрослых пока без изменений", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в отношении лечения пострадавших велись консультации со специалистами института хирургии имени А.В. Вишневского в Москве. Лечение ведется в полном объеме.
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