Под Москвой сгорел ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В ресторане гольф-клуба Moscow Country Club произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
Сообщение о возгорании в Красногорском районе, на 31-м километре Волоколамского шоссе поступило в 00.25.
Прибывшие пожарные обнаружили, что горят два строения — одно по всей площади, у второго пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара достигала тысячи квадратных метров.
Людей в ресторане и в гостинице клуба не было. Погибших и пострадавших нет.
В 02:47 пожар был локализован, в 04:27 открытое горение ликвидировали.
8 августа 2018, 09:53В Уфе из-за пожара эвакуировали более 30 посетителей ресторана