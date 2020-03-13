Под Москвой сгорел ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В ресторане гольф-клуба Moscow Country Club произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по В ресторане гольф-клуба Moscow Country Club произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области

Красногорском районе , на 31-м километре Волоколамского шоссе поступило в 00.25. Сообщение о возгорании в, на 31-м километре Волоколамского шоссе поступило в 00.25.

Прибывшие пожарные обнаружили, что горят два строения — одно по всей площади, у второго пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара достигала тысячи квадратных метров.

Людей в ресторане и в гостинице клуба не было. Погибших и пострадавших нет.