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Под Москвой сгорел ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
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РИА Новости

Под Москвой сгорел ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

02:02 13.03.2020 (обновлено: 12:32 13.03.2020)
17680
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В ресторане гольф-клуба Moscow Country Club произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
Сообщение о возгорании в Красногорском районе, на 31-м километре Волоколамского шоссе поступило в 00.25.
Прибывшие пожарные обнаружили, что горят два строения — одно по всей площади, у второго пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара достигала тысячи квадратных метров.
Людей в ресторане и в гостинице клуба не было. Погибших и пострадавших нет.
В 02:47 пожар был локализован, в 04:27 открытое горение ликвидировали.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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13 марта, 06:33
Александр 792
2351007
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