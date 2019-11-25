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РИА Новости

В Сургуте полностью ликвидировали пожар в ресторане

07:24 25.11.2019 (обновлено: 09:29 25.11.2019)
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание в ресторане "Кристалл" в городе Сургут
Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание в ресторане Кристалл в городе Сургут
© Пресс-служба МЧС РФ
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Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание в ресторане "Кристалл" в городе Сургут
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Пожар в Сургуте (ХМАО), начавшийся вечером в воскресенье в здании, где находятся ресторан, магазин и СТО, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о пожаре в ресторане в Сургуте на улице Рационализаторов, из-за чего были эвакуированы 60 посетителей. Открытое горение ликвидировано в полночь по местному времени, у здания обрушилась кровля. По уточненной информации МЧС, в нем располагались также станция техобслуживания и магазин.
"Полная ликвидация в 5.10 (3.10 мск). Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Расследование еще идет, будет опрос собственников, очевидцев, пожарных, необходимо обследование", - сказал представитель ведомства.
По его словам, площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров.
При пожаре пострадал один человек. Согласно информации регионального департамента здравоохранения, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. По сведениям окружного управления МЧС, у него диагностировано отравление угарным газом средней степени.
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