В Сургуте полностью ликвидировали пожар в ресторане

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о пожаре в ресторане в Сургуте на улице Рационализаторов, из-за чего были эвакуированы 60 посетителей. Открытое горение ликвидировано в полночь по местному времени, у здания обрушилась кровля. По уточненной информации МЧС, в нем располагались также станция техобслуживания и магазин.