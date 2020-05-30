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В Ульяновске загорелось кафе
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РИА Новости

В Ульяновске загорелось кафе

00:01 30.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кафе и надворные постройки загорелись в Ульяновске на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, в МЧС поступило сообщение о пожаре в Ульяновске на улице Серафимовича, дом 21/3.
"Произошло загорание кафе "7 Пятниц" и надворных построек, по предварительной информации, площадь горения составляет 600 квадратных метров. На момент возгорания кафе не работало. Информация о пострадавших и погибших не поступала", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 47 человек и 13 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УльяновскПроисшествия
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