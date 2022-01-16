https://ria.ru/20220116/restoran-1768050319.html

При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб человек

При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб человек - РИА Новости, 16.01.2022

При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб человек

Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, один человек погиб, еще один пострадал, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T05:33

2022-01-16T05:33

2022-01-16T12:28

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, один человек погиб, еще один пострадал, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.Возгорание произошло в двухэтажной пристройке к жилому дому, в которой располагался ресторан, горела мебель на площади около 50 квадратных метров. В 4.32 пожар полностью ликвидирован.

https://ria.ru/20220115/pozhar-1768003588.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)