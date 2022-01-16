https://ria.ru/20220116/restoran-1768050319.html
При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб человек
При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб человек - РИА Новости, 16.01.2022
При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб человек
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, один человек погиб, еще один пострадал, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T05:33
2022-01-16T05:33
2022-01-16T12:28
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в центре Москвы, один человек погиб, еще один пострадал, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.Возгорание произошло в двухэтажной пристройке к жилому дому, в которой располагался ресторан, горела мебель на площади около 50 квадратных метров. В 4.32 пожар полностью ликвидирован.
https://ria.ru/20220115/pozhar-1768003588.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:33 16.01.2022 (обновлено: 12:28 16.01.2022)
При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб человек
При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб человек, еще один пострадал