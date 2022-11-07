https://ria.ru/20221107/arest-1829562408.html

В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон"

В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон" - РИА Новости, 07.11.2022

В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон"

Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе-кафе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:41

2022-11-07T08:41

2022-11-07T09:27

происшествия

кострома

пожар в кафе в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе-кафе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек."Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года", — заявили РИА Новости в суде, уточнив, что заседание было выездным.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек.Как сообщали ранее в костромском главке СК, предполагаемый виновник происшествия — 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в помещении.Было известно о возбуждении трех уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последнему делу в качестве подозреваемой задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе — депутат местной гордумы и член фракции "Единой России" Ихтияр Мирзоев.По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК также проводит проверку на предмет возможного бездействия должностных лиц при контроле объекта.

https://ria.ru/20221106/sledstvie-1829519412.html

https://ria.ru/20221105/pozhar-1829412073.html

кострома

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме