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В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон" - РИА Новости, 07.11.2022
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В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон"
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон" - РИА Новости, 07.11.2022
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон"
Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе-кафе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:41
2022-11-07T09:27
происшествия
кострома
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе-кафе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек."Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года", — заявили РИА Новости в суде, уточнив, что заседание было выездным.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек.Как сообщали ранее в костромском главке СК, предполагаемый виновник происшествия — 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в помещении.Было известно о возбуждении трех уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последнему делу в качестве подозреваемой задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе — депутат местной гордумы и член фракции "Единой России" Ихтияр Мирзоев.По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК также проводит проверку на предмет возможного бездействия должностных лиц при контроле объекта.
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происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Пожар в кафе в Костроме
08:41 07.11.2022 (обновлено: 09:27 07.11.2022)
 
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон"

В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе, где погибли 13 человек

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкЗдание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
Перейти в медиабанк
Здание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе-кафе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек.
"Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года", — заявили РИА Новости в суде, уточнив, что заседание было выездным.
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 19:44
Дела о пожаре в кафе в Костроме передадут в центральный аппарат СК
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек.
Как сообщали ранее в костромском главке СК, предполагаемый виновник происшествия — 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в помещении.
Было известно о возбуждении трех уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последнему делу в качестве подозреваемой задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе — депутат местной гордумы и член фракции "Единой России" Ихтияр Мирзоев.
По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК также проводит проверку на предмет возможного бездействия должностных лиц при контроле объекта.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 23:20
В Костроме при пожаре в кафе погиб местный диджей Шкалов
 
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