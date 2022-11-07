https://ria.ru/20221107/arest-1829562408.html
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон"
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон" - РИА Новости, 07.11.2022
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон"
Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе-кафе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:41
2022-11-07T08:41
2022-11-07T09:27
происшествия
кострома
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе-кафе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек."Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года", — заявили РИА Новости в суде, уточнив, что заседание было выездным.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек.Как сообщали ранее в костромском главке СК, предполагаемый виновник происшествия — 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в помещении.Было известно о возбуждении трех уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последнему делу в качестве подозреваемой задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе — депутат местной гордумы и член фракции "Единой России" Ихтияр Мирзоев.По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК также проводит проверку на предмет возможного бездействия должностных лиц при контроле объекта.
https://ria.ru/20221106/sledstvie-1829519412.html
https://ria.ru/20221105/pozhar-1829412073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Пожар в кафе в Костроме
08:41 07.11.2022 (обновлено: 09:27 07.11.2022)
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон"
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе, где погибли 13 человек
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе-кафе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек.
"Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года", — заявили РИА Новости в суде, уточнив, что заседание было выездным.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек.
Как сообщали ранее в костромском главке СК
, предполагаемый виновник происшествия — 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в помещении.
Было известно о возбуждении трех уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последнему делу в качестве подозреваемой задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе — депутат местной гордумы и член фракции "Единой России
" Ихтияр Мирзоев.
По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК также проводит проверку на предмет возможного бездействия должностных лиц при контроле объекта.