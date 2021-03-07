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В ночном клубе Новокузнецка произошел пожар после конфликта с охраной
В ночном клубе Новокузнецка произошел пожар после конфликта с охраной
Житель Новокузнецка после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T08:01
2021-03-07T08:01
россия
кемерово
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 7 мар - РИА Новости. Житель Новокузнецка после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали двое, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской областиСообщение в дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД по Новокузнецку о том, что в ночном клубе по улице Орджоникидзе произошло задымление, проводится эвакуация людей и есть пострадавшие, поступило в 2.14 (22.14 мск). На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.Уточняется, что возгорание было ликвидировано сотрудниками заведения.Отмечается, что сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Следователем отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Новокузнецку решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.
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россия, кемерово, новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В ночном клубе Новокузнецка произошел пожар после конфликта с охраной

08:01 07.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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КЕМЕРОВО, 7 мар - РИА Новости. Житель Новокузнецка после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали двое, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области
Сообщение в дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД по Новокузнецку о том, что в ночном клубе по улице Орджоникидзе произошло задымление, проводится эвакуация людей и есть пострадавшие, поступило в 2.14 (22.14 мск). На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
"Полицейские установили, что произошедшему в ночном клубе предшествовал конфликт сотрудников охраны заведения с двумя посетителями, которые в состоянии опьянения вели себя агрессивно, в результате оба они были удалены на улицу. Вскоре один из них вернулся в клуб, держа в руках бутылку с зажигательной смесью. Один из посетителей, который находился в фойе, выбил бутылку из его рук, в результате чего произошел пожар... За медицинской помощью обратились два 19-летних жителя Новокузнецка, им диагностированы ожоги", – говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание было ликвидировано сотрудниками заведения.
Отмечается, что сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Следователем отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Новокузнецку решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.
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РоссияКемеровоНовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
 
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