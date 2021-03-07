https://ria.ru/20210307/pozhar-1600247484.html

В ночном клубе Новокузнецка произошел пожар после конфликта с охраной

В ночном клубе Новокузнецка произошел пожар после конфликта с охраной

Житель Новокузнецка после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T08:01

2021-03-07T08:01

2021-03-07T08:01

россия

кемерово

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 7 мар - РИА Новости. Житель Новокузнецка после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали двое, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской областиСообщение в дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД по Новокузнецку о том, что в ночном клубе по улице Орджоникидзе произошло задымление, проводится эвакуация людей и есть пострадавшие, поступило в 2.14 (22.14 мск). На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.Уточняется, что возгорание было ликвидировано сотрудниками заведения.Отмечается, что сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Следователем отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Новокузнецку решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210307/pozhar-1600247297.html

россия

кемерово

новокузнецк

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кемерово, новокузнецк, кемеровская область, происшествия