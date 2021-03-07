https://ria.ru/20210307/pozhar-1600247484.html
В ночном клубе Новокузнецка произошел пожар после конфликта с охраной
В ночном клубе Новокузнецка произошел пожар после конфликта с охраной
Житель Новокузнецка после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T08:01
2021-03-07T08:01
2021-03-07T08:01
россия
кемерово
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_613cfb9875f46afddf2cab3266782d27.jpg
КЕМЕРОВО, 7 мар - РИА Новости. Житель Новокузнецка после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали двое, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской областиСообщение в дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД по Новокузнецку о том, что в ночном клубе по улице Орджоникидзе произошло задымление, проводится эвакуация людей и есть пострадавшие, поступило в 2.14 (22.14 мск). На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.Уточняется, что возгорание было ликвидировано сотрудниками заведения.Отмечается, что сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Следователем отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Новокузнецку решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210307/pozhar-1600247297.html
россия
кемерово
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_30d4f7e3475c18550ddc2d45def19028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кемерово, новокузнецк, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 7 мар - РИА Новости.
Житель Новокузнецка
после конфликта с охраной ночного клуба принес туда бутылку с зажигательной смесью, в результате в заведении произошел пожар и пострадали двое, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области
Сообщение в дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД по Новокузнецку о том, что в ночном клубе по улице Орджоникидзе произошло задымление, проводится эвакуация людей и есть пострадавшие, поступило в 2.14 (22.14 мск). На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
"Полицейские установили, что произошедшему в ночном клубе предшествовал конфликт сотрудников охраны заведения с двумя посетителями, которые в состоянии опьянения вели себя агрессивно, в результате оба они были удалены на улицу. Вскоре один из них вернулся в клуб, держа в руках бутылку с зажигательной смесью. Один из посетителей, который находился в фойе, выбил бутылку из его рук, в результате чего произошел пожар... За медицинской помощью обратились два 19-летних жителя Новокузнецка, им диагностированы ожоги", – говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание было ликвидировано сотрудниками заведения.
Отмечается, что сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Следователем отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Новокузнецку решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.