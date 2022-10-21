https://ria.ru/20221021/mirzoev-1825099455.html

Биография Владимира Мирзоева

Биография Владимира Мирзоева - РИА Новости, 21.10.2022

Биография Владимира Мирзоева

Российский режиссер театра и кино Владимир Владимирович Мирзоев родился 21 октября 1957 года в Москве. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T01:17

2022-10-21T01:17

2022-10-21T01:17

справки

владимир мирзоев

москва

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Российский режиссер театра и кино Владимир Владимирович Мирзоев родился 21 октября 1957 года в Москве.Учился на дефектологическом факультете Московского государственного педагогического института (ныне университет). В 1981 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа по специальности "режиссура цирка" (мастерская Марка Местечкина). Трудовую деятельность начал рабочим на заводе, затем работал актером в Московском детском театре в Текстильщиках под руководством Вячеслава Спесивцева.В 1987-1989 годах Мирзоев был художественным руководителем Театра-студии "Домино" в Творческих мастерских при Союзе театральных деятелей РСФСР. Здесь им были осуществлены постановки "Тлеющие угли" Сэмюэла Беккета, "Возможности "А" Говарда Баркера, "Фрекен Жюли" Августа Стриндберга, "Полуденный раздел" Поля Клоделя, "Эскориал" Мишеля де Гельдерода, "Мадам Маргарита" Роберто Атайяда, "Праздничный день" Ольги Михайловой.В 1989 году Мирзоев уехал в Канаду. В 1990 году в Торонто он основал театральную компанию Horizontal Eight ("Горизонтальная Восьмерка"), поставил спектакли "Русский сон" Михайловой, "Пир пауков" Аниты МакФарлейн, "Коллекция" Гарольда Пинтера, "Она мертва" Пола Абельмана, "Ивона, принцесса Бургундии" Витольда Гомбровича, "Медея-материал" Хайнера Мюллера, "Калигула" Альбера Камю и др. В Канаде Мирзоев вел мастер-классы и мастерские, читал лекции в Йоркском университете и Университете Торонто.В 1993 году вернулся в Москву. В 1994 году поставил спектакль "Женитьба" Николая Гоголя в Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский").В конце 1990-х – начале 2000-х годов в Театре имени Станиславского Мирзоев поставил спектакли "Хлестаков" по Николаю Гоголю, "Голуби" Михаила Угарова, "Тот этот свет" Алексея Казанцева, "Укрощение строптивой" и "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира, "Пария и Кто сильнее" Августа Стриндберга, а также современный балет-оперу "В поисках чудесного".В этот же период режиссер осуществил постановки "Две женщины" по Ивану Тургеневу в Ленкоме, "Коллекция Пинтера" по Пинтеру в антрепризе "Арт-Мост", "Миллионерша" Бернарда Шоу в Театре Эстрады, "Тартюф" Жана Батиста Мольера в Русском драматическом театре Вильнюса.В 2002 году Мирзоев был приглашен в Мариинский театр Санкт-Петербурга на постановку опер Рихарда Вагнера "Зигфрид" и "Гибель богов".В 2003 году Мирзоев один сезон занимал пост художественного руководителя Театра имени Станиславского, поставил спектакль "Семеро святых из деревни Брюхо" по пьесе Людмилы Улицкой.В Театре имени Вахтангова Мирзоев поставил спектакли "Амфитрион" (1998), "Сирано де Бержерак" (2001), "Лир" (2003), "Дон Жуан и Сганарель" (2005), "Принцесса Ивонна" (2011), "Предательство" (2011), "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (2014). В Театре.doc в 2013 году Владимир Мирзоев осуществил постановку "Толстой – Столыпин. Частная переписка" по пьесе Ольги Михайловой. В 2015 году в московском Театре Пушкина он поставил "Вишневый сад" Антона Чехова. В Российском академическом молодежном театре Владимир Мирзоев поставил спектакли "Олеанна" (2017), "Оборванец" (2019), "Эзоп" (2022); в Свердловском академическом театре драмы – спектакль "Доходное место" (2014). Является постановщиком антрепризного спектакля "Загадочные вариации". В кино Мирзоев дебютировал полнометражным фильмом "Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски" (1997), затем снял семейную сагу "Четыре Любови" (2004) и сказку для взрослых "Знаки любви" (2006). В 2009 году на экраны вышел научно-фантастический детектив "Человек, который знал все" по одноименному роману Игоря Сахновского с Егором Бероевым в главной роли. В 2011 году состоялась премьера его экранизации "Борис Годунов" по Александру Пушкину с Максимом Сухановым и Андреем Мерзликиным в главных ролях. Он снял также арт-хаусную драму "Ее звали Муму" (2015), мини-сериал "Этюды о свободе" (2018), мистический сериал "Топи" (2021). Мирзоев написал сценарий к своему фильму "Человек, который знал все", также выступил и как продюсер.Владимир Мирзоев также занимается преподавательской деятельностью. С 2012 года – мастер курса, педагог по актерскому мастерству в Институте театрального искусства. Был руководителем магистратуры "Искусство кино: режиссура и драматургия" Школы дизайна НИУ ВШЭ. Автор трех книг, выпущенных в издательстве "НЛО", – "Спящий режим" (2006), "Птичий язык" (2012), "Тавматургия: Одноактные пьесы, сценарий" (2013).Владимир Мирзоев – лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2001). Удостоен премии "Чайка" (2001), премии "Белый слон" Гильдии киноведов и кинокритиков (2011), приза "Амурские журавли" кинофестиваля "Амурская осень" (2009), национальной премии в области веб-индустрии (2022).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир мирзоев, москва