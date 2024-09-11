Рейтинг@Mail.ru
"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:09 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mirzoev-1972044637.html
"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева
"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева - РИА Новости, 11.09.2024
"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует провести проверку в отношении режиссера Владимира Мирзоева на предмет источников финансирования... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:09
2024-09-11T12:09
культура
россия
владимир мирзоев
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825100414_0:244:2260:1515_1920x0_80_0_0_9108a2e1f2e24659453d1a34368be39d.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует провести проверку в отношении режиссера Владимира Мирзоева на предмет источников финансирования его проектов, связь с украинскими и оппозиционными артистами, а также исследовать содержание его постановок и фильмов на наличие антироссийских посланий, заявил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. "Движение "Ветераны России" обратилось в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, министерство культуры и ФСБ России с требованием провести комплексную проверку деятельности Владимира Мирзоева. В движении настаивают на том, чтобы были детально исследованы источники финансирования его проектов, его связи с украинскими и оппозиционными артистами, а также содержание его постановок и фильмов, которые могут нести антироссийские послания", - сообщил Резяпов РИА Новости. По его мнению, Мирзоев поддерживает тех, кто с оружием в руках выступает против страны, при этом называя себя российским режиссером. Кроме того, Резяпов заявил, что режиссер подписывал ранее письма против России. "Ему выделяют сотни миллионов на проекты. Мы, кто воюет и защищает нашу Родину, не понимаем, почему такие, как Мирзоев, "сидят" на этих деньгах. Его спектакль "Я убил царя" — это что, призыв? Намекает на то, что Россию можно убить? Нет, не выйдет. Мы не позволим этим либералам подрывать нашу страну, в открытую работая на вражеские силы. Проверку надо делать на каждом уровне", - заявил председатель "Ветеранов".
https://ria.ru/20240910/kasta-1971840169.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825100414_0:0:2260:1695_1920x0_80_0_0_43089a6629b9550a7e76f73def849ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир мирзоев, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), происшествия
Культура, Россия, Владимир Мирзоев, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Происшествия
"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева

"Ветераны России" требуют проверить фильмы Мирзоева на антироссийские послания

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРежиссер Владимир Мирзоев
Режиссер Владимир Мирзоев - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Режиссер Владимир Мирзоев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует провести проверку в отношении режиссера Владимира Мирзоева на предмет источников финансирования его проектов, связь с украинскими и оппозиционными артистами, а также исследовать содержание его постановок и фильмов на наличие антироссийских посланий, заявил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
"Движение "Ветераны России" обратилось в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, министерство культуры и ФСБ России с требованием провести комплексную проверку деятельности Владимира Мирзоева. В движении настаивают на том, чтобы были детально исследованы источники финансирования его проектов, его связи с украинскими и оппозиционными артистами, а также содержание его постановок и фильмов, которые могут нести антироссийские послания", - сообщил Резяпов РИА Новости.
По его мнению, Мирзоев поддерживает тех, кто с оружием в руках выступает против страны, при этом называя себя российским режиссером. Кроме того, Резяпов заявил, что режиссер подписывал ранее письма против России.
"Ему выделяют сотни миллионов на проекты. Мы, кто воюет и защищает нашу Родину, не понимаем, почему такие, как Мирзоев, "сидят" на этих деньгах. Его спектакль "Я убил царя" — это что, призыв? Намекает на то, что Россию можно убить? Нет, не выйдет. Мы не позволим этим либералам подрывать нашу страну, в открытую работая на вражеские силы. Проверку надо делать на каждом уровне", - заявил председатель "Ветеранов".
Участники рэп-группы Каста - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Ветераны России" попросили признать участников группы "Каста" иноагентами
10 сентября, 14:30
 
КультураРоссияВладимир МирзоевГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала