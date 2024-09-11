https://ria.ru/20240911/mirzoev-1972044637.html

"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева

"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева - РИА Новости, 11.09.2024

"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует провести проверку в отношении режиссера Владимира Мирзоева на предмет источников финансирования... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:09

2024-09-11T12:09

2024-09-11T12:09

культура

россия

владимир мирзоев

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует провести проверку в отношении режиссера Владимира Мирзоева на предмет источников финансирования его проектов, связь с украинскими и оппозиционными артистами, а также исследовать содержание его постановок и фильмов на наличие антироссийских посланий, заявил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. "Движение "Ветераны России" обратилось в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, министерство культуры и ФСБ России с требованием провести комплексную проверку деятельности Владимира Мирзоева. В движении настаивают на том, чтобы были детально исследованы источники финансирования его проектов, его связи с украинскими и оппозиционными артистами, а также содержание его постановок и фильмов, которые могут нести антироссийские послания", - сообщил Резяпов РИА Новости. По его мнению, Мирзоев поддерживает тех, кто с оружием в руках выступает против страны, при этом называя себя российским режиссером. Кроме того, Резяпов заявил, что режиссер подписывал ранее письма против России. "Ему выделяют сотни миллионов на проекты. Мы, кто воюет и защищает нашу Родину, не понимаем, почему такие, как Мирзоев, "сидят" на этих деньгах. Его спектакль "Я убил царя" — это что, призыв? Намекает на то, что Россию можно убить? Нет, не выйдет. Мы не позволим этим либералам подрывать нашу страну, в открытую работая на вражеские силы. Проверку надо делать на каждом уровне", - заявил председатель "Ветеранов".

https://ria.ru/20240910/kasta-1971840169.html

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россия, владимир мирзоев, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), происшествия