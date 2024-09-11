https://ria.ru/20240911/mirzoev-1972044637.html
"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева
"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева - РИА Новости, 11.09.2024
"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует провести проверку в отношении режиссера Владимира Мирзоева на предмет источников финансирования... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:09
2024-09-11T12:09
2024-09-11T12:09
культура
россия
владимир мирзоев
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует провести проверку в отношении режиссера Владимира Мирзоева на предмет источников финансирования его проектов, связь с украинскими и оппозиционными артистами, а также исследовать содержание его постановок и фильмов на наличие антироссийских посланий, заявил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. "Движение "Ветераны России" обратилось в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, министерство культуры и ФСБ России с требованием провести комплексную проверку деятельности Владимира Мирзоева. В движении настаивают на том, чтобы были детально исследованы источники финансирования его проектов, его связи с украинскими и оппозиционными артистами, а также содержание его постановок и фильмов, которые могут нести антироссийские послания", - сообщил Резяпов РИА Новости. По его мнению, Мирзоев поддерживает тех, кто с оружием в руках выступает против страны, при этом называя себя российским режиссером. Кроме того, Резяпов заявил, что режиссер подписывал ранее письма против России. "Ему выделяют сотни миллионов на проекты. Мы, кто воюет и защищает нашу Родину, не понимаем, почему такие, как Мирзоев, "сидят" на этих деньгах. Его спектакль "Я убил царя" — это что, призыв? Намекает на то, что Россию можно убить? Нет, не выйдет. Мы не позволим этим либералам подрывать нашу страну, в открытую работая на вражеские силы. Проверку надо делать на каждом уровне", - заявил председатель "Ветеранов".
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россия, владимир мирзоев, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), происшествия
Культура, Россия, Владимир Мирзоев, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Происшествия
"Ветераны России" потребовали проверить деятельность режиссера Мирзоева
"Ветераны России" требуют проверить фильмы Мирзоева на антироссийские послания
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует провести проверку в отношении режиссера Владимира Мирзоева на предмет источников финансирования его проектов, связь с украинскими и оппозиционными артистами, а также исследовать содержание его постановок и фильмов на наличие антироссийских посланий, заявил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
"Движение "Ветераны России" обратилось в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, министерство культуры и ФСБ России с требованием провести комплексную проверку деятельности Владимира Мирзоева. В движении настаивают на том, чтобы были детально исследованы источники финансирования его проектов, его связи с украинскими и оппозиционными артистами, а также содержание его постановок и фильмов, которые могут нести антироссийские послания", - сообщил Резяпов РИА Новости.
По его мнению, Мирзоев поддерживает тех, кто с оружием в руках выступает против страны, при этом называя себя российским режиссером. Кроме того, Резяпов заявил, что режиссер подписывал ранее письма против России
.
"Ему выделяют сотни миллионов на проекты. Мы, кто воюет и защищает нашу Родину, не понимаем, почему такие, как Мирзоев, "сидят" на этих деньгах. Его спектакль "Я убил царя" — это что, призыв? Намекает на то, что Россию можно убить? Нет, не выйдет. Мы не позволим этим либералам подрывать нашу страну, в открытую работая на вражеские силы. Проверку надо делать на каждом уровне", - заявил председатель "Ветеранов".