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Культура
2020-05-03T22:10
https://ria.ru/20200503/1570904154.html
Что смотреть онлайн 3 и 4 мая. Расписание трансляций
https://cdn21.img.ria.ru/images/99365/64/993656450_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_d0c00ab3e8f2a190224566721ae318e7.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 3 и 4 мая. Расписание трансляций

00:00 03.05.2020 (обновлено: 22:10 03.05.2020)
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© Фото : CoolConnectionsОпера "Князь Игорь"
Опера Князь Игорь
© Фото : CoolConnections
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Балет "Светлый ручей" в Большом, концерт бит-квартета “Секрет” онлайн, спектакль "Кузмин. Форель разбивает лед" в Гоголь-центре и опера “Князь Игорь” с Ильдаром Абдразаковым в Метрополитен — пожалуй, так будет выглядеть список must see на эти два дня. Афиша самых интересных трансляций — в материале РИА Новости.

Афиша на 3 мая

С 02.30 (3 мая) до 01.30 (4 мая) Метрополитен-опера открывает доступ к "Луизе Миллер" Верди. Влюбленную пару играют Петр Бечала и Соня Йончева, а Пласидо Доминго дополняет актерский ансамбль в роли отца девушки.
В 11:00 Владимирский театр кукол представляет постановку "Али-Баба и сорок разбойников" режиссера Бориса Константинова.
В 12:00 Московский ТЮЗ приглашает на спектакль "Волк и семеро козлят" в постановке Генриетты Яновской.

День

В 13:00 в Калининградском театре кукол можно посмотреть "Храброго портняжку".
Режиссер Анна Меликян
1 мая, 08:00Культура
Анна Меликян: Хабенский — героический актер, он всегда готов ко всему
В 15:00 проект “Большие гастроли -онлайн” представляет постановку "Смех и не только" по басням Ивана Крылова в Государственном театре кукол Республики Мордовия.
В 15:00 в новосибирском театре “Старый дом” можно подключиться к трансляции спектакля по пьесе Вячеслава Дурненкова "Элементарные частицы". Постановка Семена Александровского в 2016 году выдвигалась на "Золотую маску". По окончании трансляции будет возможность встретиться с режиссером.
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета покажут "Серенаду" Петра Чайковского в постановке Барта Кука. Дирижирует Артем Абашев.
В 17:00 Пермский Театр-театр приглашает на "Три плюс кот", спектакль-читку для детей от 12 лет в постановке Бориса Мильграма по пьесе Евгения Шестакова.
В 18:00 Театре имени Пушкина планирует показ спектакля "Босиком по парку" по пьесе Нила Саймона о молодой паре, налаживающей быт в маленькой квартирке. Режиссер – Евгений Писарев/

Вечер

В 19:00 можно подключиться к показу в Большом театре: дают балет "Светлый ручей" Дмитрия Шостаковича в постановке Алексея Ратманского. Дирижер — Павел Сорокин, сценография Бориса Мессерера. В главный партиях: Светлана Лунькина, Михаил Лобухин, Мария Александрова, Руслан Скворцов, Михаил Лопаревич.
Артисты, которые сейчас находятся в самоизоляции, записали специальный анонс для зрителей трансляции.
В 19:00 ТЮЗ имени Брянцева собирается показать "Алые паруса" в постановке Сусанны Цирюк. Музыка Максима Дунаевского и знакомая с детства история о большой любви.
В 19:00 МХТ имени Чехова приглашает на спектакль "Татуированная роза" по Тенесси Уильямсу. Режиссер Роман Виктюк, в главной роли Ирина Мирошниченко.
В 19:00 Ленком транслирует гоголевскую “Женитьбу” в постановке Марка Захарова. В ролях: Александра Захарова, Александр Збруев, Дмитрий Певцов, Ирина Серова.
В 19:00 бит-квартет “Секрет” сыграет в прямом эфире. Музыканты в старом составе вместе с Николаем Фоменко не только исполнят свои хиты, но и пообщаются со зрителями.
Певец Максим Леонидов
12 ноября 2019, 08:00Культура
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
В 19:00 в театре Вахтангова начнется "Лир" Шекспира в постановке Владимира Мирзоева. В этом спектакле 2003 года блестяще сыграли Максим Суханов (Лир) и Виктор Сухоруков (королевский шут).
В 19:30 на странице Электротеатра Станиславский Вконтакте можно посмотреть онлайн оперу "Октавия. Трепанация" Дмитрия Курляндского и Бориса Юхананова.
В 19.30 в берлинском Шаубюне можно посмотреть Shakespeare’s Memory. Телевизионная версия восьмичасовой постановки Петера Штайна 1976 года, которая игралась в два вечера.
В 20:00 Гамбургский театр Талия запланировал показ спектакля "Дон Жуан. Последняя вечеринка" по мотивам Вольфганга Амадея Моцарта и Лоренцо да Понте. Жанр постановки режиссер Анту Ромеро Нунеса определил как "ублюдочная комедия".
В 20:00 Гоголь-центр покажет "Кузмин. Форель разбивает лед". Спектакль по книге стихов подзабытого Михаила Кузмина в постановке композитора Владислава Наставшева. Лирического героя играют сразу два актера — Один Байрон и Илья Ромашко.
В 21:00 Венская опера приглашает оценить "Пелеаса и Мелисанду" Клода Дебюсси в постановке Марко Артуро Марелли. За дирижерским пультом Ален Алтиноглу.
В 21:00 Берлинский театральный фестиваль продолжится постановкой Die Kränkungen der Menschheit, одним из режиссеров которой стала Анты Хелен Реке.
В 22:00 открывается шестичасовой марафон новой экспериментальной американской музыки Bang on a Can. Среди хедлайнеров — нойз-поэтесса Moor Mother, композитор Adam Cuthbért, певица Shara Nova.

Афиша на 4 мая

Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков
26 февраля, 08:00Культура
Ильдар Абдразаков — о зрителях в России и США, любимых залах и семье
С 02.30 (4 мая) до 01.30 (4 мая) Метрополитен-опера открывает доступ к трансляции оперы "Князь Игорь" Бородина в постановке Дмитрия Чернякова. Заглавную партию исполняет Ильдар Абдразаков.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает детей и их родителей на “Сказку про вредную Бабку-Ежку".
В 12:00 в Музее современного искусства “Гараж” можно подключиться к онлайн-медиации по выставке "Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985". Лучше регистрироваться заранее, количество мест ограничено.
Выставка Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985 в Москве
12 декабря 2019, 10:13Культура
Выставка о советском андерграунде открылась в "Гараже"

День

В 13:00 в Берлинской государственной опере откроется доступ к "Вавилону" Йорга Видманна, в постановке Андреаса Кригенбурга. Премьера 2019 года, а написано произведение было 2012 году.
В 14:00 Бахрушинский музей при поддержке Благотворительного фонда "Артист" начинает новый проект, который продлится до 8 мая. Молодые актеры театра и кино читают отрывки из фронтовых дневников театров, выступавших перед Красной Армией в годы войны. Откроют цикл Дмитрий Высоцкий и Александра Розовская.
В 15:00 в ТЮЗе Брянцева идет семейная постановка "Денискины рассказы" по произведениям Виктора Драгунского.
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
17 апреля, 08:00Культура
"Быть или не быть" на карантине. Лучшие "Гамлеты" разных театров
В 15:00 в Гоголь-центре запланирован повтор трансляции спектакля "Кузмин. Форель разбивает лед", посвященного поэту Михаилу Кузмину.
В 16:30 Русский музей продолжает цикл онлайн-лекций выпуском "Пейзажисты второй половины XIX века: Саврасов, Васильев, Шишкин".

Вечер

© МДТ — Театр ЕвропыПетр Семак — Ставрогин, Анжелика Неволина — Тушина Лизавета в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
Петр Семак — Ставрогин, Анжелика Неволина — Тушина Лизавета в спектакле Бесы МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
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Петр Семак — Ставрогин, Анжелика Неволина — Тушина Лизавета в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
© МДТ — Театр Европы
© МДТ — Театр Европы

Сергей Курышев — Кириллов, Петр Семак -- Ставрогин в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина

Сергей Курышев — Кириллов, Петр Семак -- Ставрогинв спектакле Бесы МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
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Сергей Курышев — Кириллов, Петр Семак -- Ставрогин в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина

© МДТ — Театр Европы
© МДТ — Театр ЕвропыСцена из спектакля "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
Сцена из спектакля Бесы МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
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Сцена из спектакля "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
© МДТ — Театр Европы
© МДТ — Театр ЕвропыТатьяна Шестакова (Лебядкина) в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
Татьяна Шестакова (Лебядкина) в спектакле Бесы МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
4 из 4
Татьяна Шестакова (Лебядкина) в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
© МДТ — Театр Европы
1 из 4
Петр Семак — Ставрогин, Анжелика Неволина — Тушина Лизавета в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
© МДТ — Театр Европы
2 из 4

Сергей Курышев — Кириллов, Петр Семак -- Ставрогин в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина

© МДТ — Театр Европы
3 из 4
Сцена из спектакля "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
© МДТ — Театр Европы
4 из 4
Татьяна Шестакова (Лебядкина) в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
© МДТ — Театр Европы
В 19:00 в МДТ — Театр Европы можно посмотреть спектакль "Бесы. Первый вечер" по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Льва Додина. Художник — Эдуард Кочергин, композитор — Олег Каравайчук.
В 19:00 МХТ им. Чехова покажет "Дуэль" Антона Чехова в постановке Антона Яковлева.
В 19:00 в Театре имени Ленсовета начнется показ постановки Марии Романовой "Тень дерева" по пьесе современного российского драматурга Екатерины Нарши.
В 19:00 сайт "Большие гастроли-онлайн" покажет спектакль "Мастерская" — "Живи и помни" по повести Валентина Распутина в постановке Григория Козлова.
В 21:00 Венская опера показывает спектакль "Дон Кихот" Жюля Массне, дирижер Кевин Роудс.

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В Санкт-Петербурге открылась выставка "Дейнека/Самохвалов"
"Манеж" приглашает на виртуальную выставку "Дейнека/Самохвалов".
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