Что смотреть онлайн 3 и 4 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Балет "Светлый ручей" в Большом, концерт бит-квартета “Секрет” онлайн, спектакль "Кузмин. Форель разбивает лед" в Гоголь-центре и опера “Князь Игорь” с Ильдаром Абдразаковым в Метрополитен — пожалуй, так будет выглядеть список must see на эти два дня. Афиша самых интересных трансляций — в материале РИА Новости.