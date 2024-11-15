Преступление и наказание: лучше не снимать сериал по Достоевскому
Павел Сурков: сериал "Преступление и наказание" дурит зрителя с первых минут
© Плюс Студия (2024)Кадр из сериала "Преступление и наказание"
© Плюс Студия (2024)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Новая работа режиссера Владимира Мирзоева вызвала множество неодобрительных комментариев зрителей и критиков. При этом актерский состав великолепный: Иван Янковский, Юлия Снигирь, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Борис Хвошнянский, Виктория Толстоганова, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Дмитрий Миллер, Мария Смольникова. Стоит ли смотреть сериал или лучше обратиться к проверенной временем классике — в материале РИА Новости.
Даты выхода и где смотреть
Сериал уже вышел на "Кинопоиске". Пока в онлайне четыре серии — с некоторым опозданием, несмотря на активные анонсы. Остальные будут доступны, как сообщается, только с 30 ноября.
Трейлер
Сюжет "Преступления и наказания"
© Плюс Студия (2024)Кадр из сериала "Преступление и наказание"
© Плюс Студия (2024)
Кадр из сериала "Преступление и наказание"
Те, кто хорошо учился в школе и получал пятерки по литературе, конечно же, знают сюжет романа Ф. М. Достоевского. Впрочем, в новом сериале есть чему удивиться — тем интереснее его смотреть.
Блестящий актерский состав
Родион Раскольников — Иван Янковский
Дуня Раскольникова — Любовь Аксенова
Тень — Борис Хвошнянский
Дмитрий Разумихин, друг Раскольникова — Тихон Жизневский
Марфа Петровна, жена Свидригайлова — Юлия Снигирь
Соня Мармеладова — Алена Михайлова
Катерина Ивановна, мачеха Сони Мармеладовой — Виктория Толстоганова
Лже-Свидригайлов — Дмитрий Миллер
Порфирий Петрович — Владимир Мишуков
Рецензия на "Преступление и наказание"
Когда-то английский писатель Рональд Нокс создал "Десять правил детектива", которые позволяли любому автору сформировать идеальный сюжет этого жанра. Стоит ли говорить, что постепенно многие из этих правил были нарушены. Но тем не менее на некоторое время они упорядочили мир детективов и снизили количество ширпотреба, которым был переполнен читательский рынок.
© Плюс Студия (2024)Кадр из сериала "Преступление и наказание"
© Плюс Студия (2024)
Кадр из сериала "Преступление и наказание"
Новая работа режиссера Владимира Мирзоева — "Преступление и наказание" на "Кинопоиске" — наводит на мысли о необходимости создания хотя бы "трех правил российского сериала". Может, они позволят нам не испытывать все возрастающего стыда при просмотре очередной многосерийной ленты.
Правило первое: не осовременивать сюжет без необходимости
Ход банальный и уже приевшийся. Хочешь новаторства — перенеси сюжет вперед или назад во времени. Вот только когда ты при этом оставляешь всю риторику, а главное, логику событий на прежнем уровне, происходит чудовищный смысловой рассинхрон.
© Плюс Студия (2024)Кадр из сериала "Преступление и наказание"
© Плюс Студия (2024)
Кадр из сериала "Преступление и наказание"
Сериал "Преступление и наказание" начинается с того, что по современному городу идут двое эпизодических персонажей, которые общаются между собой в вербалике XIX века. Могут ли два морячка, отпущенных в увольнение, разговаривать как благородные гардемарины времен Александра Третьего? Нет, конечно. И здесь ощущаешь, что создатели сериала дурят зрителя с первых секунд.
Вопрос только — зачем?
Ответа на этот вопрос мы не получаем, приходится догадываться самим. Вероятно, авторы просто не нашли подобающего творческого хода, но решили обезопасить себя проверенным штампом — а ну как мы окунем героев Достоевского в современность и посмотрим, что получится.
© Плюс Студия (2024)Кадр из сериала "Преступление и наказание"
© Плюс Студия (2024)
Кадр из сериала "Преступление и наказание"
Остается лишь рекомендовать посмотреть, например, диснеевского "Короля Льва", что ли: вот как надо переносить сюжет "Гамлета" в мультяшную саванну (даже сцена с черепом имеется). Получается оригинально и мило.
А здесь, как говорится, "скучно, девушки!"
Правило второе: не заимствовать без надобности
То, что идеи не охраняются авторским правом, известно всем. Поэтому можно подсмотреть у более успешных товарищей какой-нибудь интересный творческий ход и аккуратненько перенести его к себе в картину. Не возбраняется же.
Вот только при этом по-прежнему стоит ответить на вопрос: зачем? А здесь у современных мастеров кино есть проблемы.
© Плюс Студия (2024)Кадр из сериала "Преступление и наказание"
© Плюс Студия (2024)
Кадр из сериала "Преступление и наказание"
Опять же, буквально с первых кадров: Раскольникова начинает одолевать некий не предусмотренный Достоевским персонаж по имени Тень (Борис Хвошнянский). В нем зритель немедленно угадывает беса, а начитанный зритель — черта, искушавшего Ивана Карамазова. Тень неотступно следует за Раскольниковым (Иван Янковский), периодически пакостит в окружающем пространстве. Например, может раскидать консервы в супермаркете, чтобы отвлечь внимание охранника. Или нашептывает в уши герою разнообразные искусы, чем расшатывает его психику еще больше.
Где мы все это видели недавно? И героя на грани помешательства, сваливающегося в откровенный криминал? И потустороннего искусителя, который буквально доводит его "до ручки и до точки"? И весь сюжетный конфликт, построенный на борьбе героя с его темной половиной (причем сыгранной весьма обаятельным по-своему артистом)?
Где мы все это видели недавно? И героя на грани помешательства, сваливающегося в откровенный криминал? И потустороннего искусителя, который буквально доводит его "до ручки и до точки"? И весь сюжетный конфликт, построенный на борьбе героя с его темной половиной (причем сыгранной весьма обаятельным по-своему артистом)?
Это же "Король и шут"! Там мы следим за противостоянием Горшка и инфернального Шута, которого герой так в итоге и не сможет до конца победить.
Собственно, со школы мы также знаем, что Раскольников взмахнет-таки топором, поэтому вариантов и тут нет никаких.
Но вопрос, зачем это нужно режиссеру Мирзоеву, по-прежнему остается. Впрочем, простые ответы на поверхности. Возможно, чтобы как-то увеличить хронометраж. Или добавить еще один конфликт, проверенный. У других же сработало.
Но вопрос, зачем это нужно режиссеру Мирзоеву, по-прежнему остается. Впрочем, простые ответы на поверхности. Возможно, чтобы как-то увеличить хронометраж. Или добавить еще один конфликт, проверенный. У других же сработало.
Правило третье: дайте уже артистам расти над собой
Особенно — артистам, занятым в главных ролях. Пока что мы видим лишь экранную историю, которая сводится к следующему описанию: "Юный Вова Адидас спорит с майором Громом". Просто потому, что никаких оригинальных артистических задач перед Иваном Янковским и Тихоном Жизневским (безусловными любимцами публики), похоже, не стоит.
© Плюс Студия (2024)Кадр из сериала "Преступление и наказание"
© Плюс Студия (2024)
Кадр из сериала "Преступление и наказание"
Вот они и играют на привычных зрителю штампах, аккуратно примеряя на себя стопроцентно отработанные и реализованные маски. Вины актеров тут нет, это именно постановочный просчет — когда режиссер не прорабатывает новые образы, а имеет дело с уже привычными красками, не ставит перед героями сложной задачи, а идет по пути наименьшего сопротивления.
А ведь самый легкий путь показан и проверен именно персонажем Бориса Хвошнянского (Тени/Черта/Беса). Той самой "темной стороной", с которой Федор Михайлович сражался на инстинктивном уровне.
И совет зрителю
На том же "Кинопоиске", где транслируют новый сериал Владимира Мирзоева, лежит прекрасный фильм Льва Кулиджанова 1969 года. Там все на своих местах — и режиссура, и авторская мысль. И Георгий Тараторкин с Иннокентием Смоктуновским в канонических ролях. И взятая за основу эстетика художника-иллюстратора Дементия Шмаринова.
© Плюс Студия (2024)Кадр из сериала "Преступление и наказание"
© Плюс Студия (2024)
Кадр из сериала "Преступление и наказание"
Нужна экранизация? Так вот она — даже не надо дожидаться выхода окончания нового сериала.
А еще по этому поводу вспоминается легендарная история об ученом-филологе Владимире Проппе. Дело происходит в Советской России, вместе с учениками он едет подписывать договор на переиздание своей известной "Морфологии сказки". Взволнованные аспиранты поздравляют Проппа и мечтательно так говорят: "А ведь сюда можно включить какие-то новые статьи!"
Однако Владимир Яковлевич отрицательно мотает постаревшей головой и тихо, но жестко отвечает: "Не надо трогать. Это уже классика".
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