Главный приз фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов
00:13 26.12.2020 (обновлено: 11:44 26.12.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премий в области литературы "Театральный роман", Дмитрий Крымов
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главный приз театрального фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов, призами также отметили Сергея Женовача, Юрия Бутусова, Сергея Бобровского и других режиссеров.
Церемония закрытия фестиваля "Уроки режиссуры" и награждение лауреатов состоялось в пятницу в театре имени Вахтангова.
Главный приз фестиваля достался Дмитрию Крымову за спектакль "Все тут".
"Когда среди всех нас почему-то я, это производит впечатление на меня. Спасибо большое, я смущен", - сказал Крымов, принимая награду.
Победителей фестиваля определяло жюри, куда вошли молодые режиссеры-конкурсанты 2017 и 2019 годов.
16 ноября, 19:07КультураФестиваль "Уроки режиссуры" открылся в Москве
"Каждого участника мы награждаем как бы в личной номинации, мы придумали такие формулировки: Сергея Бобровского мы награждаем за урок народности, не унылый, а веселый; Алексея Владимировича Бородина и Российский молодежный театр мы награждаем за урок построения интеллектуального театра", - сказала режиссер и член жюри Марфа Горвиц.
Михаила Бычкова жюри наградило "за урок извлечения характеров архетипов", Юрия Бутусова - "за урок бесстрашного погружения в глубины человека", Сергей Женовач получил награду "за урок магического дирижирования ансамблем", Евгений Каменькович - "за урок лихого обращения с главным классиком всех времен".
Дмитрия Крымова помимо основной награды отметили "за урок откровенности и незащищенности в создании спектакля", Владимир Мирзоев получил награду "за урок острых решений", объявила Горвиц.
Четвертый фестиваль "Уроки режиссуры" проходил в ноябре-декабре в Москве в рамках Биеннале театрального искусства.