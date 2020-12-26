https://ria.ru/20201226/teatr-1591031714.html

Главный приз фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов

Главный приз фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов

Главный приз театрального фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов, призами также отметили Сергея Женовача, Юрия Бутусова, Сергея Бобровского и других РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T00:13

2020-12-26T00:13

2020-12-26T11:44

культура

театр

новости культуры

юрий бутусов

российский академический молодежный театр

дмитрий крымов

евгений каменькович

сергей женовач

алексей бородин

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главный приз театрального фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов, призами также отметили Сергея Женовача, Юрия Бутусова, Сергея Бобровского и других режиссеров.Церемония закрытия фестиваля "Уроки режиссуры" и награждение лауреатов состоялось в пятницу в театре имени Вахтангова.Главный приз фестиваля достался Дмитрию Крымову за спектакль "Все тут"."Когда среди всех нас почему-то я, это производит впечатление на меня. Спасибо большое, я смущен", - сказал Крымов, принимая награду.Победителей фестиваля определяло жюри, куда вошли молодые режиссеры-конкурсанты 2017 и 2019 годов."Каждого участника мы награждаем как бы в личной номинации, мы придумали такие формулировки: Сергея Бобровского мы награждаем за урок народности, не унылый, а веселый; Алексея Владимировича Бородина и Российский молодежный театр мы награждаем за урок построения интеллектуального театра", - сказала режиссер и член жюри Марфа Горвиц.Михаила Бычкова жюри наградило "за урок извлечения характеров архетипов", Юрия Бутусова - "за урок бесстрашного погружения в глубины человека", Сергей Женовач получил награду "за урок магического дирижирования ансамблем", Евгений Каменькович - "за урок лихого обращения с главным классиком всех времен".Дмитрия Крымова помимо основной награды отметили "за урок откровенности и незащищенности в создании спектакля", Владимир Мирзоев получил награду "за урок острых решений", объявила Горвиц.Четвертый фестиваль "Уроки режиссуры" проходил в ноябре-декабре в Москве в рамках Биеннале театрального искусства.

https://ria.ru/20201116/rezhissura-1584799680.html

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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театр, новости культуры, юрий бутусов, российский академический молодежный театр , дмитрий крымов, евгений каменькович, сергей женовач, алексей бородин, владимир мирзоев