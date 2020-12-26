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Главный приз фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов
Главный приз фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов
Главный приз театрального фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов, призами также отметили Сергея Женовача, Юрия Бутусова, Сергея Бобровского и других РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T00:13
2020-12-26T11:44
культура
театр
новости культуры
юрий бутусов
российский академический молодежный театр
дмитрий крымов
евгений каменькович
сергей женовач
алексей бородин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главный приз театрального фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов, призами также отметили Сергея Женовача, Юрия Бутусова, Сергея Бобровского и других режиссеров.Церемония закрытия фестиваля "Уроки режиссуры" и награждение лауреатов состоялось в пятницу в театре имени Вахтангова.Главный приз фестиваля достался Дмитрию Крымову за спектакль "Все тут"."Когда среди всех нас почему-то я, это производит впечатление на меня. Спасибо большое, я смущен", - сказал Крымов, принимая награду.Победителей фестиваля определяло жюри, куда вошли молодые режиссеры-конкурсанты 2017 и 2019 годов."Каждого участника мы награждаем как бы в личной номинации, мы придумали такие формулировки: Сергея Бобровского мы награждаем за урок народности, не унылый, а веселый; Алексея Владимировича Бородина и Российский молодежный театр мы награждаем за урок построения интеллектуального театра", - сказала режиссер и член жюри Марфа Горвиц.Михаила Бычкова жюри наградило "за урок извлечения характеров архетипов", Юрия Бутусова - "за урок бесстрашного погружения в глубины человека", Сергей Женовач получил награду "за урок магического дирижирования ансамблем", Евгений Каменькович - "за урок лихого обращения с главным классиком всех времен".Дмитрия Крымова помимо основной награды отметили "за урок откровенности и незащищенности в создании спектакля", Владимир Мирзоев получил награду "за урок острых решений", объявила Горвиц.Четвертый фестиваль "Уроки режиссуры" проходил в ноябре-декабре в Москве в рамках Биеннале театрального искусства.
https://ria.ru/20201116/rezhissura-1584799680.html
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театр, новости культуры, юрий бутусов, российский академический молодежный театр , дмитрий крымов, евгений каменькович, сергей женовач, алексей бородин, владимир мирзоев

Главный приз фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов

00:13 26.12.2020 (обновлено: 11:44 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премий в области литературы "Театральный роман", Дмитрий Крымов
Церемония вручения премий в области литературы Театральный роман, Дмитрий Крымов - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главный приз театрального фестиваля "Уроки режиссуры" получил Дмитрий Крымов, призами также отметили Сергея Женовача, Юрия Бутусова, Сергея Бобровского и других режиссеров.
Церемония закрытия фестиваля "Уроки режиссуры" и награждение лауреатов состоялось в пятницу в театре имени Вахтангова.
Главный приз фестиваля достался Дмитрию Крымову за спектакль "Все тут".
"Когда среди всех нас почему-то я, это производит впечатление на меня. Спасибо большое, я смущен", - сказал Крымов, принимая награду.
Победителей фестиваля определяло жюри, куда вошли молодые режиссеры-конкурсанты 2017 и 2019 годов.
Актер Александр Девятьяров в роли Пьера во время генеральной репетиции спектакля Сын в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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"Каждого участника мы награждаем как бы в личной номинации, мы придумали такие формулировки: Сергея Бобровского мы награждаем за урок народности, не унылый, а веселый; Алексея Владимировича Бородина и Российский молодежный театр мы награждаем за урок построения интеллектуального театра", - сказала режиссер и член жюри Марфа Горвиц.
Михаила Бычкова жюри наградило "за урок извлечения характеров архетипов", Юрия Бутусова - "за урок бесстрашного погружения в глубины человека", Сергей Женовач получил награду "за урок магического дирижирования ансамблем", Евгений Каменькович - "за урок лихого обращения с главным классиком всех времен".
Дмитрия Крымова помимо основной награды отметили "за урок откровенности и незащищенности в создании спектакля", Владимир Мирзоев получил награду "за урок острых решений", объявила Горвиц.
Четвертый фестиваль "Уроки режиссуры" проходил в ноябре-декабре в Москве в рамках Биеннале театрального искусства.
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КультураТеатрНовости культурыЮрий БутусовРоссийский академический молодежный театрДмитрий КрымовЕвгений КаменьковичСергей ЖеновачАлексей БородинВладимир Мирзоев
 
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