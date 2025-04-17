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Достоевский изнутри: как проникнуть в мир великого романа русского классика

Достоевский изнутри: как проникнуть в мир великого романа русского классика - РИА Новости, 17.04.2025

Достоевский изнутри: как проникнуть в мир великого романа русского классика

В Москве до конца мая идет иммерсивный спектакль "Преступление и наказание", который позволяет полностью погрузиться в мир знаменитого романа Достоевского... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:49:00+03:00

2025-04-17T11:49:00+03:00

2025-04-17T11:49:00+03:00

культпоход

владимир мирзоев

федор достоевский

москва

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В Москве до конца мая идет иммерсивный спектакль "Преступление и наказание", который позволяет полностью погрузиться в мир знаменитого романа Достоевского. Пространством для постановки стал иммерсивный театр "Особняк Дашков, 5". Наиболее яркие кадры из шоу – в нашей фотоленте.

москва

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2025

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