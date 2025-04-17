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Достоевский изнутри: как проникнуть в мир великого романа русского классика - РИА Новости, 17.04.2025
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11:49 17.04.2025
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Достоевский изнутри: как проникнуть в мир великого романа русского классика
Достоевский изнутри: как проникнуть в мир великого романа русского классика - РИА Новости, 17.04.2025
Достоевский изнутри: как проникнуть в мир великого романа русского классика
В Москве до конца мая идет иммерсивный спектакль "Преступление и наказание", который позволяет полностью погрузиться в мир знаменитого романа Достоевского... РИА Новости, 17.04.2025
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культпоход
владимир мирзоев
федор достоевский
москва
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В Москве до конца мая идет иммерсивный спектакль "Преступление и наказание", который позволяет полностью погрузиться в мир знаменитого романа Достоевского. Пространством для постановки стал иммерсивный театр "Особняк Дашков, 5". Наиболее яркие кадры из шоу – в нашей фотоленте.
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культпоход, фото, владимир мирзоев, федор достоевский, москва
Культпоход, Владимир Мирзоев, Федор Достоевский, Москва

Достоевский изнутри: как проникнуть в мир великого романа русского классика

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В Москве до конца мая идет иммерсивный спектакль "Преступление и наказание", который позволяет полностью погрузиться в мир знаменитого романа Достоевского. Пространством для постановки стал иммерсивный театр "Особняк Дашков, 5". Наиболее яркие кадры из шоу – в нашей фотоленте.
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"

Формат иммерсивного спектакля позволяет встретиться с героями романа буквально на расстоянии вытянутой руки. В особняке XIX века царит атмосфера мистики и напряженного ожидания, нет традиционного разделения на сцену и зал.

Иммерсивная драма Преступление и наказание

Формат иммерсивного спектакля позволяет встретиться с героями романа буквально на расстоянии вытянутой руки. В особняке XIX века царит атмосфера мистики и напряженного ожидания, нет традиционного разделения на сцену и зал.

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"
1 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"

Действие спектакля разворачивается во всех пространствах здания одновременно. Зрители свободно перемещаются между комнатами, выбирают собственный маршрут и точку наблюдения. А самые внимательные получают шанс поучаствовать в специальных эпизодах тет-а-тет с персонажем, раскрывающимся по-новому только при личной встрече.

Иммерсивная драма Преступление и наказание

Действие спектакля разворачивается во всех пространствах здания одновременно. Зрители свободно перемещаются между комнатами, выбирают собственный маршрут и точку наблюдения. А самые внимательные получают шанс поучаствовать в специальных эпизодах тет-а-тет с персонажем, раскрывающимся по-новому только при личной встрече.

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"
2 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"

Режиссером спектакля "Преступление и наказание" выступил Владимир Мирзоев. "Иммерсивный театр дает актеру небывалую степень свободы. Здесь много места для импровизаций, для усложнения рисунка роли. Но это требует от актера особой дисциплины, хорошего вкуса и человеческой глубины - иначе вся композиция шоу начнет осыпаться" – отмечает он.

Режиссер Владимир Мирзоев

Режиссером спектакля "Преступление и наказание" выступил Владимир Мирзоев. "Иммерсивный театр дает актеру небывалую степень свободы. Здесь много места для импровизаций, для усложнения рисунка роли. Но это требует от актера особой дисциплины, хорошего вкуса и человеческой глубины - иначе вся композиция шоу начнет осыпаться" – отмечает он.

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"
3 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"

Вместо одного Родиона Раскольникова здесь действует сразу три главных героя. Это не только три ипостаси персонажа, но и возможность его появления сразу в нескольких пространствах особняка. Раскольников существует сразу в нескольких комнатах, временах, состояниях, а зритель может попытаться разгадать этого персонажа.

Иммерсивная драма Преступление и наказание

Вместо одного Родиона Раскольникова здесь действует сразу три главных героя. Это не только три ипостаси персонажа, но и возможность его появления сразу в нескольких пространствах особняка. Раскольников существует сразу в нескольких комнатах, временах, состояниях, а зритель может попытаться разгадать этого персонажа.

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"
4 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"

В иммерсивной постановке отсутствует привычное линейное повествование: здесь каждый зритель сам выстраивает свою версию спектакля, словно собирая мозаику.

Иммерсивная драма Преступление и наказание

В иммерсивной постановке отсутствует привычное линейное повествование: здесь каждый зритель сам выстраивает свою версию спектакля, словно собирая мозаику.

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"
5 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"

Мирзоев создает мрачную вселенную, в которой стирается грань между реальностью и сном. Отличительная особенность постановки – внимание к деталям: костюмам, реквизиту, пластическим решениям.

Иммерсивная драма Преступление и наказание

Мирзоев создает мрачную вселенную, в которой стирается грань между реальностью и сном. Отличительная особенность постановки – внимание к деталям: костюмам, реквизиту, пластическим решениям.

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"
6 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"

Режиссер также использует тексты других произведений Достоевского. Так, в диалогах героев появятся фрагменты из "Братьев Карамазовых", "Идиота", "Записок из подполья" и "Дневника писателя".

Иммерсивная драма Преступление и наказание

Режиссер также использует тексты других произведений Достоевского. Так, в диалогах героев появятся фрагменты из "Братьев Карамазовых", "Идиота", "Записок из подполья" и "Дневника писателя".

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"
7 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"

Зритель выбирает свой сценарий: одни следуют линии Раскольникова и получают цельное представление о развитии главного образа. Другие погружаются в детали и наблюдают за эпизодами, которые в классических постановках и экранизациях чаще остаются за кадром.

Иммерсивная драма Преступление и наказание

Зритель выбирает свой сценарий: одни следуют линии Раскольникова и получают цельное представление о развитии главного образа. Другие погружаются в детали и наблюдают за эпизодами, которые в классических постановках и экранизациях чаще остаются за кадром.

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"
8 из 9
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"

Премьера спектакля прошла в сентябре 2024 года, и за полгода "Преступление и наказание" показали более ста раз для пятнадцати тысяч зрителей.

Иммерсивная драма Преступление и наказание

Премьера спектакля прошла в сентябре 2024 года, и за полгода "Преступление и наказание" показали более ста раз для пятнадцати тысяч зрителей.

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Особняк Дашков, 5"
9 из 9
 
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