Достоевский изнутри: как проникнуть в мир великого романа русского классика
Формат иммерсивного спектакля позволяет встретиться с героями романа буквально на расстоянии вытянутой руки. В особняке XIX века царит атмосфера мистики и напряженного ожидания, нет традиционного разделения на сцену и зал.
Формат иммерсивного спектакля позволяет встретиться с героями романа буквально на расстоянии вытянутой руки. В особняке XIX века царит атмосфера мистики и напряженного ожидания, нет традиционного разделения на сцену и зал.
Действие спектакля разворачивается во всех пространствах здания одновременно. Зрители свободно перемещаются между комнатами, выбирают собственный маршрут и точку наблюдения. А самые внимательные получают шанс поучаствовать в специальных эпизодах тет-а-тет с персонажем, раскрывающимся по-новому только при личной встрече.
Действие спектакля разворачивается во всех пространствах здания одновременно. Зрители свободно перемещаются между комнатами, выбирают собственный маршрут и точку наблюдения. А самые внимательные получают шанс поучаствовать в специальных эпизодах тет-а-тет с персонажем, раскрывающимся по-новому только при личной встрече.
Режиссером спектакля "Преступление и наказание" выступил Владимир Мирзоев. "Иммерсивный театр дает актеру небывалую степень свободы. Здесь много места для импровизаций, для усложнения рисунка роли. Но это требует от актера особой дисциплины, хорошего вкуса и человеческой глубины - иначе вся композиция шоу начнет осыпаться" – отмечает он.
Режиссером спектакля "Преступление и наказание" выступил Владимир Мирзоев. "Иммерсивный театр дает актеру небывалую степень свободы. Здесь много места для импровизаций, для усложнения рисунка роли. Но это требует от актера особой дисциплины, хорошего вкуса и человеческой глубины - иначе вся композиция шоу начнет осыпаться" – отмечает он.
Вместо одного Родиона Раскольникова здесь действует сразу три главных героя. Это не только три ипостаси персонажа, но и возможность его появления сразу в нескольких пространствах особняка. Раскольников существует сразу в нескольких комнатах, временах, состояниях, а зритель может попытаться разгадать этого персонажа.
Вместо одного Родиона Раскольникова здесь действует сразу три главных героя. Это не только три ипостаси персонажа, но и возможность его появления сразу в нескольких пространствах особняка. Раскольников существует сразу в нескольких комнатах, временах, состояниях, а зритель может попытаться разгадать этого персонажа.
В иммерсивной постановке отсутствует привычное линейное повествование: здесь каждый зритель сам выстраивает свою версию спектакля, словно собирая мозаику.
В иммерсивной постановке отсутствует привычное линейное повествование: здесь каждый зритель сам выстраивает свою версию спектакля, словно собирая мозаику.
Мирзоев создает мрачную вселенную, в которой стирается грань между реальностью и сном. Отличительная особенность постановки – внимание к деталям: костюмам, реквизиту, пластическим решениям.
Мирзоев создает мрачную вселенную, в которой стирается грань между реальностью и сном. Отличительная особенность постановки – внимание к деталям: костюмам, реквизиту, пластическим решениям.
Режиссер также использует тексты других произведений Достоевского. Так, в диалогах героев появятся фрагменты из "Братьев Карамазовых", "Идиота", "Записок из подполья" и "Дневника писателя".
Режиссер также использует тексты других произведений Достоевского. Так, в диалогах героев появятся фрагменты из "Братьев Карамазовых", "Идиота", "Записок из подполья" и "Дневника писателя".
Зритель выбирает свой сценарий: одни следуют линии Раскольникова и получают цельное представление о развитии главного образа. Другие погружаются в детали и наблюдают за эпизодами, которые в классических постановках и экранизациях чаще остаются за кадром.
Зритель выбирает свой сценарий: одни следуют линии Раскольникова и получают цельное представление о развитии главного образа. Другие погружаются в детали и наблюдают за эпизодами, которые в классических постановках и экранизациях чаще остаются за кадром.
Премьера спектакля прошла в сентябре 2024 года, и за полгода "Преступление и наказание" показали более ста раз для пятнадцати тысяч зрителей.
Премьера спектакля прошла в сентябре 2024 года, и за полгода "Преступление и наказание" показали более ста раз для пятнадцати тысяч зрителей.