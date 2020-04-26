Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Это воскресенье будет насыщенным: "Чайка 73458" Театра на Таганке, “Шекспир” Гоголь-центра, живой концерт группы “Несчастный случай” и продолжение Библионочи. А утром можно посмотреть запись первого в истории Метрополитен-опера гала-концерта в формате онлайн. О том, как еще культурно провести выходной, не выходя из дома, — в материале РИА Новости.
Утро
С 2:30 (26 апреля) до 01:30 (27 апреля) можно посмотреть запись исторического концерта из Метрополитен-оперы: At-Home Gala. Более 40 ведущих оперных певцов мира, среди которых Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Йонас Кауфман, накануне выступили онлайн из своих домов по всему миру.
В 11:00 Владимирский театр кукол покажет детский спектакль “Волк и козлята” по мотивам одноименной русской народной сказки.
День
В 13:00 в Берлинской государственной опере можно посмотреть "Медею" Луиджи Керубини. Режиссер Андреа Брет и драматург Серхио Морабито представили свою версию оперы, впервые исполненную в 1797 году. Заглавная партия у болгарского сопрано Сони Йончевой, Ясона исполняет американский тенор Чарльз Кастроново.
В 13:00 санкт-петербургский театр “Мастерская” будет транслировать семейный спектакль "Винни-Пух и все-все-все" режиссера Галины Бызгу, в котором удалось сохранить и находки блестящего перевода Бориса Заходера, и Кристофера Робина из оригинала Алана Милна.
В 14:00 концертный зал Чайковского запланировал трансляцию сказки с оркестром “Пеппи Длинный чулок”. Читает Юлия Пересильд, у дирижерского пульта – Игорь Манашеров.
В 15:00 Драматический театр Комсомольска-на-Амуре представит красочную постановку "Алиса в стране чудес". Это спектакль-участник "Больших гастролей-онлайн", совместного проекта телеканала "Россия-Культура" и Минкульта России.
В 16:00 начинается стрим главного электронного коммьюнити Петербурга, студии Roots United. Прозвучат хип-хоп, электроника, бейс и джангл: диджеи Eostra, El, Nocow и другие представят треки, которые сформировали их музыкальное мышление.
В 17:00 Пермский театр оперы и балета покажет трансляцию двухчасового гала-концерта 2014 года: выступления лауреатов и дипломантов открытого российского конкурса артистов балета "Арабеск" имени Екатерины Максимовой.
В 17:00 Пермский академический Театр-Театр предлагает подключиться к записи спектакля "Тарелкин Dream". Киевский режиссер Дмитрий Богомазов разглядел в известной пьесе Сухово-Кобылина "Смерть Тарелкина" о "покойнике поневоле" не столько комизм ситуации, сколько жутковатую фантасмагорию.
В 17:00 Балтийский дом предлагает оценить необычную версию "Гамлета" от Могилевского театра кукол: это шекспировская классика с привкусом комикса и голливудского блокбастера одновременно. Главными персонажами пьесы становятся циничные могильщики.
В 18:00 в Ленкоме начинается трансляция “Вишневого сада” в постановке Марка Захарова. Корифеи театра — Александр Збруев и Александра Захарова — исполняют в знаменитой чеховской пьесе роли Гаева и Раневской.
В 18:00 стартует Библионочь в юношеской библиотеке республики Коми. Запланированы прямые эфиры с местным министром культуры, молодыми читателями, знакомство с новинками издательства "Самокат" и многое другое.
Вечер
В 19:00 начнется прямая трансляция концерта группы “Несчастный случай”. Алексей Кортнев со своей группой исполнит не только свои лучшие хиты, но и пообщается с поклонниками. Обладатели шлема виртуальной реальности смогут наслаждаться эффектом полного погружения.
В 19:00 в Театре на Таганке премьерный показ онлайн-спектакля "Чайка 73458" литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса. Пятизначное число в названии — количество постановок по пьесе на момент премьеры в 2017 году. Главные роли исполняют Ирина Апексимова, Дарья Авратинская, Александр Метелкин и Василий Уриевский.
В 19.00 в Театральном центре на Страстном продолжится Московский международный фестиваль студенческих спектаклей "Твой шанс": зрителям покажут “Чудо Святого Антония”. Это постановка актерско-режиссерской мастерской Леонида Хейфеца ГИТИСе.
© ГИТИССцена из спектакля “Чудо Святого Антония” актерско-режиссерской мастерской Леонида Хейфеца ГИТИСе.
© ГИТИС
Сцена из спектакля “Чудо Святого Антония” актерско-режиссерской мастерской Леонида Хейфеца ГИТИСе.
В 19:00 театр “Эрмитаж” запланировал показ спектакля "Леди Макбет в школе клоунов". В комедии по мотивам произведений Николая Лескова звучит музыка Дмитрия Шостаковича.
В 19:00 театр Вахтангова представит "Амфитрион" в постановке Владимира Мирзоева. В комедии Мольера о супружеских взаимоотношениях играют Сергей Маковецкий, Максим Суханов, Мария Аронова, Владимир Симонов и другие.
В 19:00 петербургский МДТ продолжает цикл видеопоказов спектаклем “Московский хор” по пьесе Людмилы Петрушевской. Постановка Игоря Коняева в 2003 году была удостоена премии “Золотая маска”. Многоголосие жителей перенаселенных московских квартир показано с психологическим реализмом, который отшлифовали за три года подготовки и репетиций.
© Малый драматический театр - Театр ЕвропыСцена из спектакля "Московский хор" Малого драматического театра - Театра Европы. Режиссер Лев Додин.
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Сцена из спектакля "Московский хор" Малого драматического театра - Театра Европы. Режиссер Лев Додин.
© Малый драматический театр - Театр Европы
© Малый драматический театр - Театр ЕвропыСергей Власов - Саша, Татьяна Щуко - Лика в спектакле "Московский хор".
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Сергей Власов - Саша, Татьяна Щуко - Лика в спектакле "Московский хор".
© Малый драматический театр - Театр Европы
© Малый драматический театр - Театр ЕвропыСцена из спектакля "Московский хор" (Ирина Демич - Нета, Нина Семенова - Люба, ее дочь) Малого драматического театра - Театра Европы. Режиссер Лев Додин.
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Сцена из спектакля "Московский хор" (Ирина Демич - Нета, Нина Семенова - Люба, ее дочь) Малого драматического театра - Театра Европы. Режиссер Лев Додин.
© Малый драматический театр - Театр Европы
1 из 3
Сцена из спектакля "Московский хор" Малого драматического театра - Театра Европы. Режиссер Лев Додин.
© Малый драматический театр - Театр Европы
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Сергей Власов - Саша, Татьяна Щуко - Лика в спектакле "Московский хор".
© Малый драматический театр - Театр Европы
3 из 3
Сцена из спектакля "Московский хор" (Ирина Демич - Нета, Нина Семенова - Люба, ее дочь) Малого драматического театра - Театра Европы. Режиссер Лев Додин.
© Малый драматический театр - Театр Европы
В 19:00 Московский театр юного зрителя показывает одноактную оперу в постановке Камы Гинкаса "Н.Ф.Б" по роману Федора Достоевского “Идиот”, поставленную в Германии в 1995 году.
В 19:00 в МХТ имени Чехова можно посмотреть интервью с актрисой Художественного театра Раисой Максимовой, сделанное к ее 90-летию. Она беседует с Ренатой Литвиновой о встречах с Ольгой Книппер-Чеховой, непростых отношениях с кинорежиссером Иваном Пырьевым и многом другом.
В 19:00 Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева предлагает подключиться к трансляции постановки "Повесть о господине Зоммере" по произведению Патрика Зюскинда.
В 19:00 в виртуальном кинозале Dance Open начнется трансляция трехчасового "Фауста" в исполнении Балета Дортмунда. Хореограф Син Пэн Ванг представил оригинальную интерпретацию произведения Гете: так, партитура Хенрика Гурецкого соседствует у него с песнями группы Rammstein.
В 19:00 на сайте Мариинского театра откроется доступ к записи концерта Сергея Прокофьева. Дирижер – Валерий Гергиев, солист – Денис Мацуев.
В 19:00 в Новой Опере покажут “Травиату” Джузеппе Верди, премьера которой готовилась к 200-летию со дня рождения композитора, которое отмечалось в 2013 году. Режиссер – Алла Сигалова, партию Виолетты исполняет Галина Королева.
В 19:00 можно совершить виртуальное путешествие в Венскую оперу, где анонсировали трансляцию постановки "Гензель и Гретель".
В 20:00 Гоголь-центр предлагает посмотреть спектакль “Шекспир” о неизвестной жизни героев легендарного драматурга в постановке хореографов Евгения Кулагина и Ивана Естегнеева.
В 20:00 команда Федора Елютина “Импресарио”, которую многие знают по проекту Remote Moscow, покажет в Zoom шоу I Don’t Want to See This. Главные герои – модераторы контента в соцсетях.
В 22:00 экс-лидер группы “Ноль” Федор Чистяков выступит из США с концертной программой “Обноление”.