Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Это воскресенье будет насыщенным: "Чайка 73458" Театра на Таганке, “Шекспир” Гоголь-центра, живой концерт группы “Несчастный случай” и продолжение Библионочи. А утром можно посмотреть запись первого в истории Метрополитен-опера гала-концерта в формате онлайн. О том, как еще культурно провести выходной, не выходя из дома, — в материале РИА Новости.