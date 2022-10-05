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Запорожская АЭС

Запорожская АЭС - РИА Новости, 05.10.2022

Запорожская АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) является одной из крупнейших действующих атомных электростанций в Европе и установленной мощности в мире. Она состоит... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:57

2022-10-05T19:57

2022-10-05T19:57

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) является одной из крупнейших действующих атомных электростанций в Европе и установленной мощности в мире. Она состоит из шести реакторов, выдающих мощность в пределах 6 000 мегаватт. Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре Запорожской области, с 5 октября 2022 года вошедшей после проведенного референдума в состав Российской Федерации. До этого регион находился в составе Украины. Решение о строительстве Центрально-Украинской АЭС (так первоначально называлась станция) было принято Советом Министров СССР в 1977 году в связи с обострением проблемы энергообеспечения южных районов страны. После анализа технико-экономических характеристик альтернативных пунктов размещения АЭС руководство Минэнерго СССР остановило свой выбор на пункте "Запорожский". Хотя строительство ЗАЭС началось в 1979 году, технический проект Запорожской АЭС в составе четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический ядерный реактор) был утвержден только в 1980 году. Для Запорожской АЭС за основу был принят разработанный институтом "Атомтеплоэлектропроект" новый унифицированный проект АЭС с реакторами ВВЭР-1000, открывавший так называемую большую серию строительства почти двадцати энергоблоков – Запорожской, Балаковской, Хмельницкой, Ровенской, Крымской, Ростовской АЭС. Головной в этой серии стала Запорожская АЭС. Строительство станции поточно-скоростным способом позволило сократить его сроки примерно на 25%. 100 новых видов оборудования впервые в атомном строительстве монтировались на Запорожской атомной электростанции. 21 декабря 1984 года был введен в эксплуатацию первый энергоблок Запорожской АЭС. Три следующих блока вводились в эксплуатацию ежегодно: блок № 2 – в 1985 году, блок № 3 – в 1986 году, блок № 4 – в 1987 году. Не на одной атомной станции в мире блоки не строились с такой скоростью. В 1988 году было принято решение о строительстве второй очереди ЗАЭС. В августе 1989 года был введен в строй энергоблок № 5. Произошедшая в 1986 году авария на Чернобыльской АЭС, побудила Верховный Совет Украины в 1990 году ввести запрет на строительство новых атомных энергоблоков в Украине, что привело к приостановке строительных работ на блоке №6. Шестой блок был пущен в 1995 году после отмены на Украине моратория на строительство АЭС. В последние годы ЗАЭС вырабатывала 40-42 миллиардов киловатт час электроэнергии в год, что составляло более 50% всей электроэнергии, производимой атомными электростанциями Украины, и почти 21% от общей выработки электроэнергии в стране.С потребителями энергии Запорожскую АЭС связывают четыре ЛЭП: три – на 750 киловольт и одна – на 330 киловольт. Три из четырех ЛЭП проложены по суше. В 1984 году обеспечен воздушный энергопереход через Каховское водохранилище – на север к городу Никополь. На этом отрезке ЛЭП имеет три пилона высотой 126 метров и два высотой 100 метров, которые установлены на кессонах прямо в водохранилище.С момента пуска первого энергоблока в 1984 году и до февраля 2016 года все шесть реакторов АЭС обеспечивались ядерным топливом из России. В 2016 году на Запорожской АЭС приняли пробную партию альтернативного ядерного топлива американской компании Westinghouse Electric. Обеспечение работы реактора потребовало модернизации ряда систем. Использованное в реакторах топливо после временного хранения на площадке АЭС подлежало вывозу для переработки на специальных предприятиях в России – до 1992 года в рамках производственной кооперации, затем – по российско-украинскому межправительственному соглашению. С 2001 года на Запорожской АЭС эксплуатируется сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Такая технология предусматривает хранение облученных в реакторе топливных сборок в бетонных контейнерах, которые расположены на открытой площадке в пределах атомной станции. Кроме внешнего ограждения по периметру никакими другими барьерами площадка не защищена. Проектный объем такого хранилища – 380 контейнеров. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации российские военные заняли приазовскую часть Запорожской области. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. После этого вооруженные формирования Украины стали наносить удары по Запорожской АЭС, создавая риск масштабной ядерной катастрофы. Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению. Вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры пришлось остановить все энергоблоки ЗАЭС. В результате ударов вооруженные формирования Украины инфраструктура станции в значительной степени повреждена. 23-27 сентября 2022 года в Запорожской области прошел референдум о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней за эту инициативу высказались 93,11% проголосовавших. 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договора о вступлении Запорожской области в состав России. 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий договор. В этот же день Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указом устанавливается, что все разрешения (лицензии), касающиеся работы ЗАЭС и выданные до 30 сентября 2022 года, продолжают действовать до выдачи аналогичных документов, соответствующих российским законам. Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" является стопроцентной дочкой концерна "Росэнергоатом", входящего в госкорпорацию "Росатом" и выполняющего функции оператора всех АЭС в России. Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, украина, россия, запорожская область, запорожская аэс, ввэр-1000, министерство энергетики рф (минэнерго россии), референдумы на освобожденных территориях