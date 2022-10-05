https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821612657.html

Путин ратифицировал договор о вхождении Запорожья в Россию

Путин ратифицировал договор о вхождении Запорожья в Россию - РИА Новости, 05.10.2022

Путин ратифицировал договор о вхождении Запорожья в Россию

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Запорожской области в состав России. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:34

2022-10-05T09:34

2022-10-05T09:59

россия

запорожье

политика

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совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Запорожской области в состав России.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

https://ria.ru/20221004/zakon-1821355359.html

https://ria.ru/20221004/sovfed-1821346965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожье, политика, владимир путин, александр башкин, запорожская область, совет федерации рф, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях