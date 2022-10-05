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Путин ратифицировал договор о вхождении Запорожья в Россию - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин ратифицировал договор о вхождении Запорожья в Россию
Путин ратифицировал договор о вхождении Запорожья в Россию - РИА Новости, 05.10.2022
Путин ратифицировал договор о вхождении Запорожья в Россию
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Запорожской области в состав России. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:34
2022-10-05T09:59
россия
запорожье
политика
владимир путин
александр башкин
запорожская область
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Запорожской области в состав России.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
https://ria.ru/20221004/zakon-1821355359.html
https://ria.ru/20221004/sovfed-1821346965.html
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россия, запорожье, политика, владимир путин, александр башкин, запорожская область, совет федерации рф, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Запорожье, Политика, Владимир Путин, Александр Башкин, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях
09:34 05.10.2022 (обновлено: 09:59 05.10.2022)
 
Путин ратифицировал договор о вхождении Запорожья в Россию

Путин подписал закон, ратифицирующий договор о вхождении Запорожья в состав России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Запорожской области в состав России.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 10:59
Совфед одобрил закон о принятии Запорожской области в состав России
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 10:33
Совфед ратифицировал договор с Запорожской областью
 
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