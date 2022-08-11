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Три снаряда ВСУ упали у хранилища радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС

Три снаряда ВСУ упали у хранилища радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022

Три снаряда ВСУ упали у хранилища радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС

При обстреле Запорожской АЭС три "прилета" пришлись на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов, сообщил представитель администрации области... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:38

2022-08-11T18:38

2022-08-11T18:53

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. При обстреле Запорожской АЭС три "прилета" пришлись на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов."Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения", — написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, Рогов подчеркнул, что сейчас на электростанции приборы не фиксируют каких-либо загрязнений. Также он отметил, что радиационный фон находится в нормальном состоянии.Ранее Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет. По его словам, при обстрелах Киева Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская".В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

https://ria.ru/20220811/aes-1808882257.html

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808967014.html

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Наталья Стерхова

в мире, киев, запорожская аэс, рафаэль гросси, херсонская область , совет безопасности оон, магатэ, запорожская область