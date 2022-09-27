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За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев - РИА Новости, 27.09.2022
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За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев
За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев - РИА Новости, 27.09.2022
За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев
По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России, заявил глава местного избиркома Галина... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:42
2022-09-27T23:09
политика
россия
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
херсонская область
нато
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России, заявил глава местного избиркома Галина Катющенко.Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано. Подсчет голосов в ДНР, ЛНР и Херсонской области продолжается.По состоянию на 21:50 мск в Донецкой Народной Республике за вхождение в состав России после подсчета 31,74% голосов высказались 93,95% жителей.В Луганской Народной Республике обработали 91,2% бюллетеней, присоединение к России поддержали 98,54% избирателей.В Херсонской области после обработки 76% бюллетеней за вхождение в состав России высказались более 86% жителей.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
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политика, россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, херсонская область , нато, луганская народная республика
Политика, Россия, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Херсонская область , НАТО, Луганская Народная Республика
21:42 27.09.2022 (обновлено: 23:09 27.09.2022)
 
За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев

В Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента жителей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России, заявил глава местного избиркома Галина Катющенко.
Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано. Подсчет голосов в ДНР, ЛНР и Херсонской области продолжается.
По состоянию на 21:50 мск в Донецкой Народной Республике за вхождение в состав России после подсчета 31,74% голосов высказались 93,95% жителей.
В Луганской Народной Республике обработали 91,2% бюллетеней, присоединение к России поддержали 98,54% избирателей.
В Херсонской области после обработки 76% бюллетеней за вхождение в состав России высказались более 86% жителей.
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С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.
Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
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ПолитикаРоссияЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир ПутинХерсонская областьНАТОЛуганская Народная Республика
 
 
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