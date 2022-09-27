https://ria.ru/20220927/itogi-1819928246.html
За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев
За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев - РИА Новости, 27.09.2022
За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев
По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России, заявил глава местного избиркома Галина... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:42
2022-09-27T21:42
2022-09-27T23:09
политика
россия
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
херсонская область
нато
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819838123_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_90c612641858cd87573c87a8e97a28cc.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России, заявил глава местного избиркома Галина Катющенко.Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано. Подсчет голосов в ДНР, ЛНР и Херсонской области продолжается.По состоянию на 21:50 мск в Донецкой Народной Республике за вхождение в состав России после подсчета 31,74% голосов высказались 93,95% жителей.В Луганской Народной Республике обработали 91,2% бюллетеней, присоединение к России поддержали 98,54% избирателей.В Херсонской области после обработки 76% бюллетеней за вхождение в состав России высказались более 86% жителей.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819909227.html
https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html
россия
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819838123_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_59e08a09f079ec673301efabc7824f2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, херсонская область , нато, луганская народная республика
Политика, Россия, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Херсонская область , НАТО, Луганская Народная Республика
21:42 27.09.2022 (обновлено: 23:09 27.09.2022)
За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев
В Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента жителей