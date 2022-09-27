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За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев

За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев - РИА Новости, 27.09.2022

За вхождение в состав России проголосовали более 93 процентов запорожцев

По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России, заявил глава местного избиркома Галина... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T21:42

2022-09-27T21:42

2022-09-27T23:09

политика

россия

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

херсонская область

нато

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России, заявил глава местного избиркома Галина Катющенко.Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано. Подсчет голосов в ДНР, ЛНР и Херсонской области продолжается.По состоянию на 21:50 мск в Донецкой Народной Республике за вхождение в состав России после подсчета 31,74% голосов высказались 93,95% жителей.В Луганской Народной Республике обработали 91,2% бюллетеней, присоединение к России поддержали 98,54% избирателей.В Херсонской области после обработки 76% бюллетеней за вхождение в состав России высказались более 86% жителей.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819909227.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html

россия

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, херсонская область , нато, луганская народная республика