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Назначен глава российской компании по управлению ЗАЭС - РИА Новости, 05.10.2022
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Назначен глава российской компании по управлению ЗАЭС
Назначен глава российской компании по управлению ЗАЭС - РИА Новости, 05.10.2022
Назначен глава российской компании по управлению ЗАЭС
Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко, сообщил оператор всех атомных станций в РФ... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:02
2022-10-05T18:51
запорожская аэс
росэнергоатом
владимир путин
россия
балаковская аэс
политика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко, сообщил оператор всех атомных станций в РФ концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом").Президент России Владимир Путин своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделено статусом эксплуатирующей организации ЗАЭС."Новая эксплуатирующая организация призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом". Возглавил компанию бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко", - говорится в сообщении концерна.Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" является стопроцентной дочкой концерна "Росэнергоатом".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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запорожская аэс, росэнергоатом, владимир путин, россия, балаковская аэс, политика, в мире, украина
Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Владимир Путин, Россия, Балаковская АЭС, Политика, В мире, Украина
18:02 05.10.2022 (обновлено: 18:51 05.10.2022)
 
Назначен глава российской компании по управлению ЗАЭС

Компанию по управлению ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Романенко

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко, сообщил оператор всех атомных станций в РФ концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом").
Президент России Владимир Путин своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделено статусом эксплуатирующей организации ЗАЭС.
"Новая эксплуатирующая организация призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом". Возглавил компанию бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко", - говорится в сообщении концерна.
Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" является стопроцентной дочкой концерна "Росэнергоатом".
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
16:30Специальная военная операция на Украине
В России готовы изучить идею МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
18:22
Инфраструктуру ЗАЭС начнут восстанавливать в ближайшее время
 
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