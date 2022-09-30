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Путин обратился к россиянам о вступлении новых регионов в состав страны

Путин обратился к россиянам о вступлении новых регионов в состав страны - РИА Новости, 30.09.2022

Путин обратился к россиянам о вступлении новых регионов в состав страны

В Кремле прошла церемония подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. К... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:06

2022-09-30T16:06

2022-09-30T17:15

владимир путин

россия

луганская народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Кремле прошла церемония подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. К собравшимся обратился Владимир Путин.Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Однозначный выбор"Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной думы, сенаторы, вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны"."Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов России, потому что это воля миллионов людей"."Это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию"."Россия готова к переговорам с Украиной""Призываем киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано"."Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе: люди в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами. Навсегда!""Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа".Прошлого не вернуть. Но..."В 1991 году в Беловежской Пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой"."Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся. <...> Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России".Сходило с рук... до сих пор"Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине, родная часть нашего единого народа своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро"."Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона"."Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его не достоин. Почему они так решают, кто им дал такое право — непонятно".О диверсии на "Северных потоках""Англосаксы фактически приступили к уничтожению европейской энергоструктуры"."Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна, с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который никогда не будет жить по чужой указке"."Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Россия всегда будет Россией, мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину"."Им вообще не нужна Россия, она нужна нам".Как прежде уже не будет"Хочу повторить: как прежде уже не будет. Поле битвы, на которое нас позвала судьба, — это поле битвы за наш народ, за большую, историческую Россию"."Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден: страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет".После выступления Владимир Путин подписал соглашения о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за.

россия

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Люди свой выбор сделали" – Путин о референдумах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Люди в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин. "Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов. 2022-09-30T16:06 true PT1M06S

"Мы призываем киевский режим немедленно вернуться за стол переговоров" – Путин "Мы призываем киевский режим немедленно вернуться за стол переговоров" – Путин 2022-09-30T16:06 true PT0M31S

"Мы всегда будем помнить героев русской весны": Путин почтил память погибших минутой молчания РФ всегда будет помнить героев русской весны, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру, заявил Путин. Президент назвал героями великой России всех солдат и офицеров России, павших смертью храбрых во время СВО, и почтил их память минутой молчания. 2022-09-30T16:06 true PT1M37S

Путин о развале СССР: "Это разорвало, расчленило нашу народную общность" РЕШЕНИЕ 1991 ГОДА НЕ БЫЛО ОСНОВАНО НА МНЕНИИ ЛЮДЕЙ: ИХ НЕ СПРОСИЛИ И РАЗОРВАЛИ ПО ЖИВОМУ ВСЕ СВЯЗИ. ПОСЛЕДНИЕ СОВЕТСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ НАШУ ВЕЛИКУЮ СТРАНУ РАЗВАЛИЛИ, ПОСТАВИЛИ НАРОД ПЕРЕД ФАКТОМ, НЕ ПОНИМАЯ ПОСЛЕДСТВИЙ. ПУТИН: СССР УЖЕ НЕТ, ПРОШЛОГО НЕ ВЕРНУТЬ, НО К ЭТОМУ И НЕ СТРЕМИМСЯ. 2022-09-30T16:06 true PT1M08S

"Перешли к диверсиям" – Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры "Перешли к диверсиям" – Путин обвинил США в уничтожении европейской энергоструктуры 2022-09-30T16:06 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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