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Энергоблоки на ЗАЭС остановили из-за обстрелов и повреждений ЛЭП - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/zaes-1815953205.html
Энергоблоки на ЗАЭС остановили из-за обстрелов и повреждений ЛЭП
Энергоблоки на ЗАЭС остановили из-за обстрелов и повреждений ЛЭП - РИА Новости, 11.09.2022
Энергоблоки на ЗАЭС остановили из-за обстрелов и повреждений ЛЭП
Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:43
2022-09-11T18:25
специальная военная операция на украине
запорожье
в мире
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего — шестого — энергоблока АЭС."Остановка энергоблоков Запорожской АЭС связана с тем, что режим работы реакторов и турбин энергоблоков постоянно вынуждены изменять. Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению. Соответственно, приходится постоянно менять режим работы энергоблоков — это для них крайне вредно", — сказал Рогов.Он добавил, что на данный момент высоковольтные линии электропередачи со стороны освобожденной территории перебиты прицельными обстрелами украинских войск. Передача электроэнергии на подконтрольную Киеву территорию прекращена по инициативе украинских властей, сказал он.
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запорожье, в мире, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, В мире, Запорожская АЭС
09:43 11.09.2022 (обновлено: 18:25 11.09.2022)
 
Энергоблоки на ЗАЭС остановили из-за обстрелов и повреждений ЛЭП

Власти Запорожья: энергоблоки на ЗАЭС остановили из-за обстрелов и повреждений ЛЭП

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего — шестого — энергоблока АЭС.
"Остановка энергоблоков Запорожской АЭС связана с тем, что режим работы реакторов и турбин энергоблоков постоянно вынуждены изменять. Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению. Соответственно, приходится постоянно менять режим работы энергоблоков — это для них крайне вредно", — сказал Рогов.
Он добавил, что на данный момент высоковольтные линии электропередачи со стороны освобожденной территории перебиты прицельными обстрелами украинских войск. Передача электроэнергии на подконтрольную Киеву территорию прекращена по инициативе украинских властей, сказал он.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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