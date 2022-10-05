https://ria.ru/20221005/konstitutsiya-1821775355.html

Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями

Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями - РИА Новости, 05.10.2022

Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями

Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав России. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:36

2022-10-05T17:36

2022-10-05T18:44

политика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав России.Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Сегодня глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20221005/granitsy-1821683147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин