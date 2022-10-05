https://ria.ru/20221005/konstitutsiya-1821775355.html
Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями
Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями - РИА Новости, 05.10.2022
Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями
Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав России. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:36
2022-10-05T17:36
2022-10-05T18:44
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав России.Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Сегодня глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://ria.ru/20221005/granitsy-1821683147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
17:36 05.10.2022 (обновлено: 18:44 05.10.2022)
Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями
Путин постановил опубликовать текст Конституции, измененный из-за принятия новых регионов
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав России.
Документ размещен
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю опубликовать текст Конституции РФ с изменениями, внесенными в часть 1 статьи 65 Конституции РФ на основании федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года", — говорится в нем.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Президент Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Сегодня глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.