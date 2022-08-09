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Россия назвала атаки на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом
Россия назвала атаки на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 09.08.2022
Россия назвала атаки на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом
Атаки вооруженных формирований Украины на Запорожскую АЭС являются ядерным терроризмом, заявил во вторник зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:09
2022-08-09T20:09
2022-08-09T20:09
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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Атаки вооруженных формирований Украины на Запорожскую АЭС являются ядерным терроризмом, заявил во вторник зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.По его словам, убийств мирного населения и собственных солдат киевскому режиму, очевидно, уже недостаточно, и он "решил поднять ставки и фактически взять в заложники всю Европу, нанося удары по Запорожской АЭС и создавая риск масштабной ядерной катастрофы"."Крайне удивляет отсутствие реакции политических кругов западных стран на подобные крайне опасные авантюры Киева. США, находясь за океаном, очевидно, считают себя в безопасности. Но неужели в европейских столицах не осознают рисков "нового Чернобыля"?", - сказал Буякевич на спецзаседании постсовета ОБСЕ.Он отметил, что в случае аварии на Запорожской АЭС в зоне радиационного поражения окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской областей Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, приграничных районов России, Белоруссии, Молдавии, Болгарии и Румынии, в случае заражения водных артерий Чёрное море и пролив Босфор на длительное время могут стать непригодными для судоходства, а побережья Абхазии, Болгарии, Грузии, Румынии и Турции окажутся заражёнными с высоким уровнем радиации."Призываем ОБСЕ, ООН, МАГАТЭ и всех, кто может повлиять на киевский режим, оказать на него максимальное давление. Квалификация атак ВФУ на ЗАЭС однозначна – ядерный терроризм", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20220809/radiatsiya-1808351079.html
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в мире, россия, украина, запорожская аэс, обсе, максим буякевич
Россия назвала атаки на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом
Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: атаки Киева на Запорожскую АЭС это ядерный терроризм