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Балицкий назвал условие для запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/garantii-1821699400.html
Балицкий назвал условие для запуска Запорожской АЭС
Балицкий назвал условие для запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.10.2022
Балицкий назвал условие для запуска Запорожской АЭС
Технически запустить Запорожскую АЭС не представляет труда, но нужны гарантии, что обстрелов со стороны Киева больше не будет, заявил врио губернатора... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:24
2022-10-05T14:24
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
украина
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Технически запустить Запорожскую АЭС не представляет труда, но нужны гарантии, что обстрелов со стороны Киева больше не будет, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Что касается запуска станции, хоть инфрастуктура станции в значительной степени повреждена, но запустить станцию не представляется труда. Мы можем запустить, но только для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы. Технически мы можем запустить станцию, она может работать, это решение руководства нашей страны, кабинета министров о взаимодействии с МАГАТЭ, но и с какими-то гарантиями, я так думаю", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221005/zaes-1821654288.html
запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Украина, Россия
14:24 05.10.2022
 
Балицкий назвал условие для запуска Запорожской АЭС

Балицкий заявил о необходимости гарантий от Киева о прекращении обстрелов для запуска ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Технически запустить Запорожскую АЭС не представляет труда, но нужны гарантии, что обстрелов со стороны Киева больше не будет, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Что касается запуска станции, хоть инфрастуктура станции в значительной степени повреждена, но запустить станцию не представляется труда. Мы можем запустить, но только для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы. Технически мы можем запустить станцию, она может работать, это решение руководства нашей страны, кабинета министров о взаимодействии с МАГАТЭ, но и с какими-то гарантиями, я так думаю", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьЗапорожская АЭСМАГАТЭУкраинаРоссия
 
 
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