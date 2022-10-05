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Балицкий назвал условие для запуска Запорожской АЭС

Балицкий назвал условие для запуска Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.10.2022

Балицкий назвал условие для запуска Запорожской АЭС

Технически запустить Запорожскую АЭС не представляет труда, но нужны гарантии, что обстрелов со стороны Киева больше не будет, заявил врио губернатора... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:24

2022-10-05T14:24

2022-10-05T14:24

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

запорожская аэс

магатэ

украина

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Технически запустить Запорожскую АЭС не представляет труда, но нужны гарантии, что обстрелов со стороны Киева больше не будет, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Что касается запуска станции, хоть инфрастуктура станции в значительной степени повреждена, но запустить станцию не представляется труда. Мы можем запустить, но только для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы. Технически мы можем запустить станцию, она может работать, это решение руководства нашей страны, кабинета министров о взаимодействии с МАГАТЭ, но и с какими-то гарантиями, я так думаю", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221005/zaes-1821654288.html

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евгений балицкий, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, украина, россия