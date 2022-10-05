https://ria.ru/20221005/zaes-1821775209.html

Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России - РИА Новости, 05.10.2022

Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:35

2022-10-05T17:35

2022-10-05T18:42

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Наделить акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии, которая осуществляет собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в документе.Указом устанавливается, что все разрешения (лицензии), касающиеся работы ЗАЭС и выданные до 30 сентября нынешнего года, продолжают действовать до выдачи аналогичных документов, соответствующих российским законам.Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" является стопроцентной дочкой концерна "Росэнергоатом", входящего в госкорпорацию "Росатом" и выполняющего функции оператора всех АЭС в России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://ria.ru/20221005/trudoustroystvo-1821791894.html

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, запорожская область, владимир путин, россия