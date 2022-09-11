https://ria.ru/20220911/zaes-1816021012.html

Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС

Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.09.2022

Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС

Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:19

2022-09-11T17:19

2022-09-11T17:19

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская аэс

энергодар

энергоатом

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823958_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_7e9e850184e1bc379d5180c53f1836d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, "Росатома" и НАЭК ("Энергоатом" - ред.)", - сказал Волга в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье произошла по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, запорожская аэс, энергодар, энергоатом, магатэ