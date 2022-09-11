Рейтинг@Mail.ru
Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/zaes-1816021012.html
Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС
Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.09.2022
Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС
Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:19
2022-09-11T17:19
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
энергоатом
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823958_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_7e9e850184e1bc379d5180c53f1836d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, "Росатома" и НАЭК ("Энергоатом" - ред.)", - сказал Волга в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье произошла по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823958_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_21dd036605d3b506c4c9ed1cef8f83cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, запорожская аэс, энергодар, энергоатом, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Энергоатом, МАГАТЭ
17:19 11.09.2022
 
Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС

Власти: запуск ЗАЭС зависит от договоренностей МАГАТЭ, "Росатома" и "Энергоатома"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, "Росатома" и НАЭК ("Энергоатом" - ред.)", - сказал Волга в эфире канала "Россия 24".
Он добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье произошла по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарЭнергоатомМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала