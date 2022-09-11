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Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС
Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.09.2022
Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС
Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:19
2022-09-11T17:19
2022-09-11T17:19
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
энергоатом
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, "Росатома" и НАЭК ("Энергоатом" - ред.)", - сказал Волга в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье произошла по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожская аэс, энергодар, энергоатом, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Энергоатом, МАГАТЭ
Власти Энергодара назвали условие запуска блоков Запорожской АЭС
Власти: запуск ЗАЭС зависит от договоренностей МАГАТЭ, "Росатома" и "Энергоатома"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно при достижении договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Запуск энергоблоков ЗАЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, "Росатома" и НАЭК ("Энергоатом" - ред.)", - сказал Волга в эфире канала "Россия 24".
Он добавил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье произошла по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ
подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.