https://ria.ru/20220816/putin-1809909974.html

Путин заявил, что Россия начала спецоперацию в соответствии с уставом ООН

Путин заявил, что Россия начала спецоперацию в соответствии с уставом ООН - РИА Новости, 16.08.2022

Путин заявил, что Россия начала спецоперацию в соответствии с уставом ООН

Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом ООН, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:11

2022-08-16T10:11

2022-08-16T13:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

оон

донбасс

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом ООН, заявил президент Владимир Путин."Цели этой операции определены ясно и четко - это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида", — сказал Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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донбасс

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россия, украина, оон, донбасс, форум "армия-2022"