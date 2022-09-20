https://ria.ru/20220920/zalozhniki-1818086977.html

Случаи захвата заложников в банках и финансовых организациях в мире

Случаи захвата заложников в банках и финансовых организациях в мире - РИА Новости, 20.09.2022

Случаи захвата заложников в банках и финансовых организациях в мире

в грузинском городе Кутаиси вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". В банке, по предварительной информации, находятся около десяти... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:22

2022-09-20T12:22

2022-09-20T12:22

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202220 сентября в грузинском городе Кутаиси вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". В банке, по предварительной информации, находятся около десяти человек. Также по неподтвержденным данным, грабитель требует два миллиона лари. Очевидцы рассказали телеканалу "Рустави 2", что злоумышленник произвел один предупредительный выстрел прежде чем взять находящихся в банке в заложники.14 сентября в Бейруте (Ливан) вкладчица банка Blom ворвалась в одно из отделений, угрожая сжечь себя и требуя денежную сумму для лечения сестры в больнице. Женщина взяла в заложники сотрудников отделения банка и потребовала вернуть 20 тысяч долларов с ее вклада. Позже выяснилось, что вооружена женщина была игрушечным пистолетом. Как сообщил ее адвокат, вкладчице все же выдали ее деньги, после чего она покинула банк. 12 августа в Анталье (Турция) вооруженной человек взял в заложники менеджера банка. Сотрудники спецназа проникли в банк и эвакуировали 10 человек. Преступник сдался и был задержан. 11 августа в Ливане вооруженный мужчина Бассем Хусейн весь день удерживал заложников в одном из бейрутских отделений Federal bank, требуя выдачи валюты с его замороженного вклада в размере 209 тысяч долларов, необходимых ему для лечения отца. Он облил себя бензином и угрожал самосожжением. После долгих переговоров было решено, что клиент банка получит на руки 30 тысяч долларов. После согласия банка выдать деньги с депозита Хусейн отпустил на свободу захваченных людей и сдался службам безопасности. 20219 сентября в городе Кварели, на востоке страны Грузии, неизвестный ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе. По данным МВД Грузии, человек, ворвавшийся в банк, вооружен. По данным грузинских СМИ, нападавший мог взять в заложники несколько человек, находившихся в помещении банка. По данным телеканала Rustavi-2, вооруженный человек взял в заложники 15 человек и требует за них выкуп в размере полумиллиона лари.7 июля в Тюмени неизвестный удерживает несколько человек в офисе Сбербанка. По информации представителя экстренных служб, захвачено отделение на первом этаже пятиэтажки, в заложниках три сотрудника. По данным полиции, заложников двое. Мужчина заявил, что в его сумке опасный предмет, и потребовал деньги, сумма не уточняется. Из дома были эвакуированы около 50 человек. Злоумышленник был задержан. Никто не пострадал.6 мая в американском штате Миннесота грабитель взял заложников в филиале банка Wells Fargo Противостояние преступника и правоохранителей продолжалось почти восемь часов. Сотрудники ФБР смогли задержать подозреваемого после того, как все пять заложников покинули здание. Никто не пострадал. Все заложники были сотрудниками банка.16 апреля в Тбилиси (Грузия) вооруженный человек ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники нескольких человек. По словам очевидцев, нападавший сразу отпустил одну женщину. Освобожденная заложница рассказала, что в помещении банка находятся трое сотрудников и один охранник. В ходе переговоров заложники были освобождены, а захватчик – мужчина 1993 года рождения – задержан. Никто не пострадал.11 марта в Северодвинске Архангельской области 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя вызвать руководство организации. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие силовики уговорили его сдаться. Впоследствии мужчина заявил, что таким образом пытался урезонить коллекторов, требовавших с него 100 тысяч рублей по взятому им восьмитысячному кредиту.202020 ноября в Тбилиси (Грузия) вооруженный мужчина взял в заложники 17 человек в офисе микрофинансовой организации. Захватчик требовал сократить банковские проценты и стоимость некоторых медикаментов, а также принять закон о запрете азартных игр на всей территории страны. Злоумышленник был арестован, заложники освобождены.21 октября вооруженный автоматом и гранатой захватчик ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. 22 октября министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся. По данным МВД, нападение на "Банк Грузии" совершил Бадри Эсебуа. Полиция до сих пор не может установить место его нахождения.6 октября на юго-востоке Берлина (Германия) мужчина напал на отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник". На месте работали около 200 полицейских. Позднее преступник был задержан, трое заложников освобождены. О мотивах преступника не сообщалось.7 августа в центре Гавра на севере Франции мужчина, известный полиции из-за психиатрических проблем и неких правонарушений, захватил заложников в отделении банка. Сообщалось о пяти заложниках, часть из них были освобождены самим преступником. Мужчина был задержан полицией. На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек. Никто из заложников не пострадал.3 августа в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева (Украина) мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен. По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, злоумышленник – гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Спецоперация по задержанию захватчика длилась несколько часов и завершилась успешно.23 мая на улице Земляной Вал в Москве ранее судимый уроженец Нижневартовска Алексей Барышников захватил заложников в отделении Альфа-банка. Он заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Мужчину задержали, никто не пострадал. 25 мая Барышников был арестован. 4 сентября он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.15 января в Москве мужчина захватил в заложники сотрудника одной из финансовых организаций в "Москва-Сити". Прибывшие на место стражи порядка освободили заложника, а злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Задержанный – клиент финансовой биржи – вложил деньги в компанию, которая предлагала увеличить доход в несколько раз, но потом понял, что дела у брокеров идут плохо, и попытался забрать свои деньги, а их под разными предлогами возвращать отказались.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, происшествия, банки