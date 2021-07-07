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В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка
В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка - РИА Новости, 07.07.2021
В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка
В Тюмени неизвестный удерживает несколько человек в офисе Сбербанка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:25
2021-07-07T09:25
2021-07-07T10:36
захват отделения сбербанка в тюмени
сбербанк россии
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Тюмени неизвестный удерживает несколько человек в офисе Сбербанка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, захвачено отделение <...> на первом этаже пятиэтажки <...>. В заложниках три сотрудника", — сказал собеседник агентства.По информации полиции, заложников двое. Мужчина заявил, что в его сумке опасный предмет, и потребовал деньги, сумма не уточняется.Из дома уже эвакуировали около 50 человек.В "Сбербанке" РИА Новости заявили, что сотрудничают с силовиками "для скорейшего решения ситуации".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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захват отделения сбербанка в тюмени, сбербанк россии, тюмень, происшествия
В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка
09:25 07.07.2021 (обновлено: 10:36 07.07.2021)
В Тюмени неизвестный захватил трех заложников в отделении Сбербанка
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
В Тюмени
неизвестный удерживает несколько человек в офисе Сбербанка
, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительным данным, захвачено отделение <...> на первом этаже пятиэтажки <...>. В заложниках три сотрудника", — сказал собеседник агентства.
По информации полиции, заложников двое. Мужчина заявил, что в его сумке опасный предмет, и потребовал деньги, сумма не уточняется.
Из дома уже эвакуировали около 50 человек.
В "Сбербанке" РИА Новости заявили, что сотрудничают с силовиками "для скорейшего решения ситуации".