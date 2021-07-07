https://ria.ru/20210707/sberbank-1740203304.html

В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка

В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка - РИА Новости, 07.07.2021

В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка

В Тюмени неизвестный удерживает несколько человек в офисе Сбербанка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:25

2021-07-07T09:25

2021-07-07T10:36

захват отделения сбербанка в тюмени

сбербанк россии

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Тюмени неизвестный удерживает несколько человек в офисе Сбербанка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, захвачено отделение <...> на первом этаже пятиэтажки <...>. В заложниках три сотрудника", — сказал собеседник агентства.По информации полиции, заложников двое. Мужчина заявил, что в его сумке опасный предмет, и потребовал деньги, сумма не уточняется.Из дома уже эвакуировали около 50 человек.В "Сбербанке" РИА Новости заявили, что сотрудничают с силовиками "для скорейшего решения ситуации".

https://ria.ru/20210707/bank-1740206449.html

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват отделения сбербанка в тюмени, сбербанк россии, тюмень, происшествия