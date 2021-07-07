https://ria.ru/20210707/tyumen-1740208250.html

Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали

Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали - РИА Новости, 07.07.2021

Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали

В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка. Пострадавших нет, уточнили в кредитной организации. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:00

2021-07-07T10:00

2021-07-07T14:32

захват отделения сбербанка в тюмени

сбербанк россии

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка. Пострадавших нет, уточнили в кредитной организации.Ранее сообщалось, что неизвестный, угрожая "опасным предметом" и удерживая двоих человек, требует деньги.Инцидент произошел в офисе на первом этаже многоквартирного дома на улице Червишевский Тракт. Жителей эвакуировали, здание оцепили, сейчас его обследуют кинологи.Оружия у захватчика не нашли. Источник РИА Новости рассказал, что мужчина состоял на учете у психиатра и, по словам задержанного, указания он получал от известного актера.

https://ria.ru/20210707/bank-1740206449.html

тюмень

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват отделения сбербанка в тюмени, сбербанк россии, тюмень, происшествия