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Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали
Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали - РИА Новости, 07.07.2021
Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали
В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка. Пострадавших нет, уточнили в кредитной организации. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:00
2021-07-07T14:32
захват отделения сбербанка в тюмени
сбербанк россии
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка. Пострадавших нет, уточнили в кредитной организации.Ранее сообщалось, что неизвестный, угрожая "опасным предметом" и удерживая двоих человек, требует деньги.Инцидент произошел в офисе на первом этаже многоквартирного дома на улице Червишевский Тракт. Жителей эвакуировали, здание оцепили, сейчас его обследуют кинологи.Оружия у захватчика не нашли. Источник РИА Новости рассказал, что мужчина состоял на учете у психиатра и, по словам задержанного, указания он получал от известного актера.
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Работа следователей на месте захвата заложников в Тюмени
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захват отделения сбербанка в тюмени, сбербанк россии, тюмень, происшествия
Мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, задержали
10:00 07.07.2021 (обновлено: 14:32 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у отделения Сбербанка в Тюмени
Сотрудники полиции у отделения Сбербанка в Тюмени - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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В Тюмени задержали мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка. Пострадавших нет, уточнили в кредитной организации.
Ранее сообщалось, что неизвестный, угрожая "опасным предметом" и удерживая двоих человек, требует деньги.
Инцидент произошел в офисе на первом этаже многоквартирного дома на улице Червишевский Тракт. Жителей эвакуировали, здание оцепили, сейчас его обследуют кинологи.
Оружия у захватчика не нашли. Источник РИА Новости рассказал, что мужчина состоял на учете у психиатра и, по словам задержанного, указания он получал от известного актера.
Тюмень: кадры с места захвата в заложники сотрудников Сбербанка - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
09:46
Появилось видео с места захвата заложников в Тюмени
 
Захват отделения Сбербанка в ТюмениСбербанк РоссииТюменьПроисшествия
 
 
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