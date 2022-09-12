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Биография Александра Авдеева - РИА Новости, 12.09.2022
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Биография Александра Авдеева
Биография Александра Авдеева - РИА Новости, 12.09.2022
Биография Александра Авдеева
Александр Александрович Авдеев родился 12 августа 1975 года в Калуге. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:43
2022-09-12T03:43
справки
александр авдеев
единый день голосования — 2022
политика
единая россия
россия
госдума рф
владимирская область
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Александр Александрович Авдеев родился 12 августа 1975 года в Калуге.В 1998 году окончил факультет машиностроения калужского филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности "инженер-механик", в 1999 году там же получил специальность экономиста-менеджера.В 2004 году окончил Московскую международную высшую школу бизнеса "МИРБИС" (Институт), в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы РАНХиГС в Москве, где прошел курс Высшей школы государственного управления ("Школа губернаторов").Трудовой путь Авдеев начал в студенческие годы. С 1995 года работал технологом на Калужском турбинном заводе. В 1996 году поступил на стажировку в городское отделение Сбербанка контролером-оператором.С 1999 года – финансист-аналитик Государственного фонда поддержки малого предпринимательства Калужской области, затем перешел на работу финансистом-аналитиком в ООО "Коралл-Сервис".В 2002-2006 годах занимал должность финансового аналитика, начальника финансово-аналитического отдела ООО "Группа Эликор".В 2006 году стал финансовым директором ОАО "Компания Славич" (город Переславль-Залесский Ярославской области). В 2007 году Александр Авдеев был назначен заместителем главы города Калуги – начальником управления экономики и имущественных отношений.В 2010 году возглавил администрацию города Обнинска Калужской области.В 2015 году был назначен заместителем губернатора Калужской области, курировал администрацию главы региона и социальную сферу.С сентября 2016 года по октябрь 2021 года – депутат Государственной думы РФ VII и VIII созывов. 14 октября 2021 года сложил полномочия депутата.Был членом комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту, комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.4 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Александра Авдеева исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.В июне 2022 года партия "Единая Россия" выдвинула Александра Авдеева кандидатом от партии на выборах губернатора Владимирской области в сентябре 2022 года.Член Государственного совета РФ. Член Генерального совета "Единой России", секретарь Владимирского регионального отделения партии. Женат, есть сын и дочь.Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 5,3 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
владимирская область
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7 495 645-6601
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справки, александр авдеев, единый день голосования — 2022, политика, единая россия, россия, госдума рф, владимирская область, калуга
Справки, Александр Авдеев, Единый день голосования — 2022, Политика, Единая Россия, Россия, Госдума РФ, Владимирская область, Калуга
03:43 12.09.2022
 

Биография Александра Авдеева

© Фото : Официальная страница Александра Авдеева/ВКонтактеАлександр Авдеев
Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Официальная страница Александра Авдеева/ВКонтакте
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Александр Александрович Авдеев родился 12 августа 1975 года в Калуге.
В 1998 году окончил факультет машиностроения калужского филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности "инженер-механик", в 1999 году там же получил специальность экономиста-менеджера.
В 2004 году окончил Московскую международную высшую школу бизнеса "МИРБИС" (Институт), в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы РАНХиГС в Москве, где прошел курс Высшей школы государственного управления ("Школа губернаторов").
Трудовой путь Авдеев начал в студенческие годы. С 1995 года работал технологом на Калужском турбинном заводе. В 1996 году поступил на стажировку в городское отделение Сбербанка контролером-оператором.
С 1999 года – финансист-аналитик Государственного фонда поддержки малого предпринимательства Калужской области, затем перешел на работу финансистом-аналитиком в ООО "Коралл-Сервис".
В 2002-2006 годах занимал должность финансового аналитика, начальника финансово-аналитического отдела ООО "Группа Эликор".
В 2006 году стал финансовым директором ОАО "Компания Славич" (город Переславль-Залесский Ярославской области).
В 2007 году Александр Авдеев был назначен заместителем главы города Калуги – начальником управления экономики и имущественных отношений.
В 2010 году возглавил администрацию города Обнинска Калужской области.
В 2015 году был назначен заместителем губернатора Калужской области, курировал администрацию главы региона и социальную сферу.
С сентября 2016 года по октябрь 2021 года – депутат Государственной думы РФ VII и VIII созывов. 14 октября 2021 года сложил полномочия депутата.
Был членом комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту, комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.
4 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Александра Авдеева исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.
В июне 2022 года партия "Единая Россия" выдвинула Александра Авдеева кандидатом от партии на выборах губернатора Владимирской области в сентябре 2022 года.
Член Государственного совета РФ.
Член Генерального совета "Единой России", секретарь Владимирского регионального отделения партии.
Женат, есть сын и дочь.
Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 5,3 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАлександр АвдеевЕдиный день голосования — 2022ПолитикаЕдиная РоссияРоссияГосдума РФВладимирская областьКалуга
 
 
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