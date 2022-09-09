Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022 году
CC BY 4.0 / ГУМЧС России по Московской области / Пожар в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад
Пожар в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад
9 сентября в промышленной зоне поселка Скоропусковский в Сергиево-Посадском районе Московской области загорелось предприятие по производству мебели. Площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров.
28 мая в Казани произошел пожар на территории предприятия по производству синтетических моющих средств "Нэфис Косметикс". Горела кровля трехэтажного производственного здания. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В здании находились шесть человек, все самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.
21 апреля в городе Кинешма Ивановской области произошел пожар на территории Дмитриевского химического завода. Загорелся цех по производству растворителей и красок. Были эвакуированы более 140 человек. По данным МЧС России, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение металлического ангара, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости. По данным прокуратуры в результате пожара пострадал один человек.
13 февраля в Челябинске пожар возник на территории лакокрасочного завода. Из здания до прибытия пожарных вышли 10 человек. Один человек получил ожоги (руки, лицо) и был госпитализирован в медучреждение. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
4 февраля в населенном пункте Енгазеево Чердаклинского района Ульяновской области загорелся цех по производству дверей. Площадь возгорания составила 9 тысяч квадратных метров. На месте пожара работали 62 человека и 18 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.
3 февраля во Фрязино городского округа Щелково Московской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара составила семь тысяч квадратных метров. Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек, данных о пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали утром 4 февраля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников