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Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022 году - РИА Новости, 09.09.2022
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Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022 году
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022 году - РИА Новости, 09.09.2022
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022 году
в промышленной зоне поселка Скоропусковский в Сергиево-Посадском районе Московской области загорелось предприятие по производству мебели. Площадь пожара... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:56
2022-09-09T14:56
справки
россия
происшествия
пожары
промышленность
производство
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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9 сентября в промышленной зоне поселка Скоропусковский в Сергиево-Посадском районе Московской области загорелось предприятие по производству мебели. Площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров. 28 мая в Казани произошел пожар на территории предприятия по производству синтетических моющих средств "Нэфис Косметикс". Горела кровля трехэтажного производственного здания. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В здании находились шесть человек, все самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет. 21 апреля в городе Кинешма Ивановской области произошел пожар на территории Дмитриевского химического завода. Загорелся цех по производству растворителей и красок. Были эвакуированы более 140 человек. По данным МЧС России, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение металлического ангара, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости. По данным прокуратуры в результате пожара пострадал один человек.13 февраля в Челябинске пожар возник на территории лакокрасочного завода. Из здания до прибытия пожарных вышли 10 человек. Один человек получил ожоги (руки, лицо) и был госпитализирован в медучреждение. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. 4 февраля в населенном пункте Енгазеево Чердаклинского района Ульяновской области загорелся цех по производству дверей. Площадь возгорания составила 9 тысяч квадратных метров. На месте пожара работали 62 человека и 18 единиц техники. О пострадавших не сообщалось. 3 февраля во Фрязино городского округа Щелково Московской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара составила семь тысяч квадратных метров. Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек, данных о пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали утром 4 февраля. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, происшествия, пожары, промышленность, производство, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Справки, Россия, Происшествия, пожары, Промышленность, Производство, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:56 09.09.2022
 

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022 году

CC BY 4.0 / ГУМЧС России по Московской области / Пожар в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад
Пожар в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
CC BY 4.0 / ГУМЧС России по Московской области /
Пожар в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад
Читать ria.ru в
9 сентября в промышленной зоне поселка Скоропусковский в Сергиево-Посадском районе Московской области загорелось предприятие по производству мебели. Площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров.
28 мая в Казани произошел пожар на территории предприятия по производству синтетических моющих средств "Нэфис Косметикс". Горела кровля трехэтажного производственного здания. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В здании находились шесть человек, все самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.
21 апреля в городе Кинешма Ивановской области произошел пожар на территории Дмитриевского химического завода. Загорелся цех по производству растворителей и красок. Были эвакуированы более 140 человек. По данным МЧС России, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение металлического ангара, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости. По данным прокуратуры в результате пожара пострадал один человек.
13 февраля в Челябинске пожар возник на территории лакокрасочного завода. Из здания до прибытия пожарных вышли 10 человек. Один человек получил ожоги (руки, лицо) и был госпитализирован в медучреждение. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
4 февраля в населенном пункте Енгазеево Чердаклинского района Ульяновской области загорелся цех по производству дверей. Площадь возгорания составила 9 тысяч квадратных метров. На месте пожара работали 62 человека и 18 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.
3 февраля во Фрязино городского округа Щелково Московской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара составила семь тысяч квадратных метров. Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек, данных о пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали утром 4 февраля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияПроисшествияпожарыПромышленностьПроизводствоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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