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В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие - РИА Новости, 19.09.2022
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В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие
В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие - РИА Новости, 19.09.2022
В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие
Предприятие по выпуску лаков и красок загорелось в Ижевске, площадь пожара устанавливается, рассказали в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:53
2022-09-19T20:54
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предприятие по выпуску лаков и красок загорелось в Ижевске, площадь пожара устанавливается, рассказали в пресс-службе МЧС РФ."На улице Салютовская горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели наращивают группировку для борьбы с огнем. Площадь пожара устанавливается.
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ижевск
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:53 19.09.2022 (обновлено: 20:54 19.09.2022)
 
В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие

В Ижевске загорелось предприятие по выпуску лаков и красок, площадь пожара устанавливается

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПожар на складе в Новой Москве
Пожар на складе в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предприятие по выпуску лаков и красок загорелось в Ижевске, площадь пожара устанавливается, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.
"На улице Салютовская горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели наращивают группировку для борьбы с огнем. Площадь пожара устанавливается.

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ПроисшествияИжевскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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