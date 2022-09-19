https://ria.ru/20220919/pozhar-1817983341.html

В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие

В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие - РИА Новости, 19.09.2022

В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие

Предприятие по выпуску лаков и красок загорелось в Ижевске, площадь пожара устанавливается, рассказали в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T20:53

2022-09-19T20:53

2022-09-19T20:54

происшествия

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предприятие по выпуску лаков и красок загорелось в Ижевске, площадь пожара устанавливается, рассказали в пресс-службе МЧС РФ."На улице Салютовская горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели наращивают группировку для борьбы с огнем. Площадь пожара устанавливается.

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

ижевск

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)