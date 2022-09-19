https://ria.ru/20220919/pozhar-1817983341.html
В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие
В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие - РИА Новости, 19.09.2022
В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие
Предприятие по выпуску лаков и красок загорелось в Ижевске, площадь пожара устанавливается, рассказали в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:53
2022-09-19T20:53
2022-09-19T20:54
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предприятие по выпуску лаков и красок загорелось в Ижевске, площадь пожара устанавливается, рассказали в пресс-службе МЧС РФ."На улице Салютовская горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели наращивают группировку для борьбы с огнем. Площадь пожара устанавливается.
https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:53 19.09.2022 (обновлено: 20:54 19.09.2022)
В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие
В Ижевске загорелось предприятие по выпуску лаков и красок, площадь пожара устанавливается