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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2014-2022 годах - РИА Новости, 25.08.2022
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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2014-2022 годах
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2014-2022 годах - РИА Новости, 25.08.2022
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2014-2022 годах
в Ставропольском крае в 1,5 километра от хутора Шести обнаружены обломки вертолета Ми-2. По информации Ставропольского ГУМЧС и местных властей, погибших и... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T00:27
2022-08-25T00:27
справки
происшествия
ми-2
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202224 августа в Ставропольском крае в 1,5 километра от хутора Шести обнаружены обломки вертолета Ми-2. По информации Ставропольского ГУМЧС и местных властей, погибших и пострадавших нет.4 августа в Камчатском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка "Налычево", в районе реки Налычево). На борту был один член экипажа, он не пострадал.202127 декабря в Удмуртии рядом с селом Азино Завьяловского района потерпел крушение вертолет Ми-2, совершавший облет нефтепровода. Причиной стало нарушение правил безопасности. В результате пилот скончался на месте, пассажир получил травмы и был госпитализирован.8 мая в Камчатском крае вертолет Ми-2, следовавший по маршруту аэропорт "Кречет" - река Островная, потерпел крушение. На борту находились командир вертолета и пассажир. В запланированное время экипаж не вышел на связь. На следующий день в лесной зоне в пригороде Петропавловска-Камчатского нашли обгоревшее воздушное судно. Пилот и пассажир признаны погибшими.17 апреля на Кубани в районе трассы Краснодар – Новороссийск совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Вертолет орошал поля. Пилот вертолета погиб.20204 октября в нескольких километрах от города Среднеколымска в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Частный вертолет Ми-2 был обнаружен в лесном массиве примерно в 60 километрах от Среднеколымска. Никто из пассажиров и пилот не пострадали.6 июля в Ростовской области, выполняя после ремонта пробный полет, потерпел крушение вертолет Ми-2. Механик от полученных травм скончался на месте, пилот был госпитализирован.201924 августа потерпел крушение вертолет Ми-2, взлетевший с поля племзавода "Воля" в станице Челбасской Каневского района Краснодарского края для осмотра сельхозугодий, на которых планировались авиационно-химические работы. Пилот погиб.11 августа пропал вертолет Ми-2, вылетевший с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО в направлении Дудинки Красноярского края. На его борту находились три человека. В сентябре были обнаружены обгоревшие части вертолета с человеческими останками нескольких лиц в юго-западном направлении от города Дудинка.23 июля в районе аула Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея при проведении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате крушения пострадал 41-летний пилот вертолета.21 июня в Лабинском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот погиб. Вертолет принадлежал частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля.20186 августа вертолет Ми-2, принадлежащий ООО "Вельталь-авиа", совершил жесткую посадку без возгорания с последующим опрокидыванием на бок на вертолетной площадке в семи километрах севернее города Уват Тюменской области. В машине находились пилот и пассажир. Пострадавших и разрушений нет.2 августа вертолет Ми-2, занимавшийся орошением полей, потерпел крушение на территории агрокомплекса около станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. После падения воздушное судно загорелось, пилот погиб.22 июня в Ханты-Мансийском автономном округе пропал вертолет Ми-2 авиакомпании "Геликс", выполнявший полет по патрулированию нефтепровода. Вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лангепас наполовину погруженным в болото. Пилот вертолета погиб.14 июня вертолет Ми-2, принадлежащий компании "Аэрогео", совершил аварийную посадку в Таймырском районе Красноярского края. На его борту было два члена экипажа и пять пассажиров, никто не пострадал. У вертолета повреждена хвостовая часть. Он совершал облет газопровода.29 мая в Забайкалье при проведении авиапатрулирования и заброски грузов вертолет, арендованный у регионального отделения ДОСААФ Сохондинским заповедником Кыринского района, совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя. После приземления вертолет, на борту которого находились пилот и два сотрудника заповедника, перевернулся на правый бок, люди спешно покинули судно. Через несколько минут начался пожар, справиться с которым командир вертолета и двое пассажиров не смогли.16 мая в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате крушения пострадал пилот вертолета, который с ожогами более 70% поверхности тела доставлен в больницу города Моздок, где впоследствии скончался.5 апреля в Шпаковском районе в Ставропольском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. После падения вертолет загорелся. Пострадал пилот воздушного судна. По словам пилота, причиной падения вертолета является отказ двигателя.20177 июня вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае во время сельхозработ. По словам пилота, во время полета у вертолета вышел из строя один двигатель, он потерял высоту и зацепился за провода. В результате у Ми-2 оторвались лопасти, и он упал. Пилот получил травмы и был госпитализирован.5 июня вблизи села Сергиевское Гиагинского района Республики Адыгея при выполнении сельскохозяйственных работ произошло возгорание вертолета Ми-2 в воздухе. Пилоту удалось совершить экстренную посадку летательного аппарата на сельхозугодья. Жертв и разрушений в результате падения Ми-2 нет. Вертолету причинены механические и термические повреждения.20167 августа в селе Школьное Белореченского района Краснодарского края упал вертолет Ми-2, который производил химическую обработку полей. В результате происшествия погибли пилот и бортмеханик.21 июня в Екатеринбурге вертолет Ми-2 областного Центра медицины катастроф потерпел аварию при взлете с площадки на территории 1-й городской клинической больницы. При взлете авиасудно завалилось на бок, в результате чего сломались лопасти и хвост. В вертолете находился только пилот. Пострадавших в результате авиапроисшествия нет.10 апреля у поселка Лесной в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии при проведении сельхозработ вертолет Ми-2 без бортового номера зацепил линию высоковольтной передачи и совершил жесткую посадку. Погибших и пострадавших нет, отключения электроэнергии не последовало.201530 ноября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Камчатском крае, следуя по маршруту база отдыха "Излучина" - вулкан Жупанова. На борту находились пилот и два пассажира. В результате происшествия один пассажир погиб, пилот и второй пассажир получили травмы. Воздушное судно, по информации МАК, получило значительные повреждения.16 августа на аэродроме в Кирове совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. При посадке на взлетно-посадочную полосу надломилась стойка шасси. Люди не пострадали.24 марта вертолет Ми-2 потерпел крушение на Камчатке. Погибли два члена экипажа. Вертолет принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту. Воздушное судно летело из села Николаевка с группой лыжников на горно-спортивную базу "Снежная долина".20144 февраля в рабочем поселке Тевриз Омской области вертолет Ми-2 разбился во время пробного вылета после того, как его владелец завершил ремонт машины. Вертолет задел хвостовой частью здание частной бани, в результате чего упал и загорелся. Пилот успел выпрыгнуть из машины.21 июня в районе Отрадо-Ольгинского сельского поселения в Гулькевичском районе Краснодарского края вертолет Ми-2 загорелся, зацепив линию электропередачи при выполнении маневра. Жертв и разрушений нет, пострадали 2 человека.13 августа в 50 километрах от населенного пункта Томтор Оймяконского района в Якутии произошла аварийная посадка вертолета Ми-2. После совершения посадки двое членов экипажа и семеро пассажиров самостоятельно покинули воздушное судно, после чего произошло возгорание двигателя вертолета. В результате возгорания воздушное судно было повреждено огнем по всей площади.2 ноября в районе Еты-Пуровского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе разбился вертолет Ми-2. Вылет производился без соответствующего официального разрешения из города Ноябрьска, в результате крушения воздушного судна погибли его командир, 42-летний работник ОАО "Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз", и пассажир, главный лесничий Ноябрьского лесничества.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, происшествия, ми-2
Справки, Происшествия, Ми-2
00:27 25.08.2022
 

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-2 в России в 2014-2022 годах

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПредставитель следственного комитета на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в природном парке "Налычево" в Камчатском крае
Представитель следственного комитета на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в природном парке Налычево в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / СК РФ
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Представитель следственного комитета на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в природном парке "Налычево" в Камчатском крае. Архивное фото
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2022

24 августа в Ставропольском крае в 1,5 километра от хутора Шести обнаружены обломки вертолета Ми-2. По информации Ставропольского ГУМЧС и местных властей, погибших и пострадавших нет.
4 августа в Камчатском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка "Налычево", в районе реки Налычево). На борту был один член экипажа, он не пострадал.

2021

27 декабря в Удмуртии рядом с селом Азино Завьяловского района потерпел крушение вертолет Ми-2, совершавший облет нефтепровода. Причиной стало нарушение правил безопасности. В результате пилот скончался на месте, пассажир получил травмы и был госпитализирован.
8 мая в Камчатском крае вертолет Ми-2, следовавший по маршруту аэропорт "Кречет" - река Островная, потерпел крушение. На борту находились командир вертолета и пассажир. В запланированное время экипаж не вышел на связь. На следующий день в лесной зоне в пригороде Петропавловска-Камчатского нашли обгоревшее воздушное судно. Пилот и пассажир признаны погибшими.
17 апреля на Кубани в районе трассы Краснодар – Новороссийск совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Вертолет орошал поля. Пилот вертолета погиб.

2020

4 октября в нескольких километрах от города Среднеколымска в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Частный вертолет Ми-2 был обнаружен в лесном массиве примерно в 60 километрах от Среднеколымска. Никто из пассажиров и пилот не пострадали.
6 июля в Ростовской области, выполняя после ремонта пробный полет, потерпел крушение вертолет Ми-2. Механик от полученных травм скончался на месте, пилот был госпитализирован.

2019

24 августа потерпел крушение вертолет Ми-2, взлетевший с поля племзавода "Воля" в станице Челбасской Каневского района Краснодарского края для осмотра сельхозугодий, на которых планировались авиационно-химические работы. Пилот погиб.
11 августа пропал вертолет Ми-2, вылетевший с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО в направлении Дудинки Красноярского края. На его борту находились три человека. В сентябре были обнаружены обгоревшие части вертолета с человеческими останками нескольких лиц в юго-западном направлении от города Дудинка.
23 июля в районе аула Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея при проведении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате крушения пострадал 41-летний пилот вертолета.
21 июня в Лабинском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот погиб. Вертолет принадлежал частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля.

2018

6 августа вертолет Ми-2, принадлежащий ООО "Вельталь-авиа", совершил жесткую посадку без возгорания с последующим опрокидыванием на бок на вертолетной площадке в семи километрах севернее города Уват Тюменской области. В машине находились пилот и пассажир. Пострадавших и разрушений нет.
2 августа вертолет Ми-2, занимавшийся орошением полей, потерпел крушение на территории агрокомплекса около станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. После падения воздушное судно загорелось, пилот погиб.
22 июня в Ханты-Мансийском автономном округе пропал вертолет Ми-2 авиакомпании "Геликс", выполнявший полет по патрулированию нефтепровода. Вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лангепас наполовину погруженным в болото. Пилот вертолета погиб.
14 июня вертолет Ми-2, принадлежащий компании "Аэрогео", совершил аварийную посадку в Таймырском районе Красноярского края. На его борту было два члена экипажа и пять пассажиров, никто не пострадал. У вертолета повреждена хвостовая часть. Он совершал облет газопровода.
29 мая в Забайкалье при проведении авиапатрулирования и заброски грузов вертолет, арендованный у регионального отделения ДОСААФ Сохондинским заповедником Кыринского района, совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя. После приземления вертолет, на борту которого находились пилот и два сотрудника заповедника, перевернулся на правый бок, люди спешно покинули судно. Через несколько минут начался пожар, справиться с которым командир вертолета и двое пассажиров не смогли.
16 мая в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате крушения пострадал пилот вертолета, который с ожогами более 70% поверхности тела доставлен в больницу города Моздок, где впоследствии скончался.
5 апреля в Шпаковском районе в Ставропольском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. После падения вертолет загорелся. Пострадал пилот воздушного судна. По словам пилота, причиной падения вертолета является отказ двигателя.

2017

7 июня вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае во время сельхозработ. По словам пилота, во время полета у вертолета вышел из строя один двигатель, он потерял высоту и зацепился за провода. В результате у Ми-2 оторвались лопасти, и он упал. Пилот получил травмы и был госпитализирован.
5 июня вблизи села Сергиевское Гиагинского района Республики Адыгея при выполнении сельскохозяйственных работ произошло возгорание вертолета Ми-2 в воздухе. Пилоту удалось совершить экстренную посадку летательного аппарата на сельхозугодья. Жертв и разрушений в результате падения Ми-2 нет. Вертолету причинены механические и термические повреждения.

2016

7 августа в селе Школьное Белореченского района Краснодарского края упал вертолет Ми-2, который производил химическую обработку полей. В результате происшествия погибли пилот и бортмеханик.
21 июня в Екатеринбурге вертолет Ми-2 областного Центра медицины катастроф потерпел аварию при взлете с площадки на территории 1-й городской клинической больницы. При взлете авиасудно завалилось на бок, в результате чего сломались лопасти и хвост. В вертолете находился только пилот. Пострадавших в результате авиапроисшествия нет.
10 апреля у поселка Лесной в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии при проведении сельхозработ вертолет Ми-2 без бортового номера зацепил линию высоковольтной передачи и совершил жесткую посадку. Погибших и пострадавших нет, отключения электроэнергии не последовало.

2015

30 ноября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Камчатском крае, следуя по маршруту база отдыха "Излучина" - вулкан Жупанова. На борту находились пилот и два пассажира. В результате происшествия один пассажир погиб, пилот и второй пассажир получили травмы. Воздушное судно, по информации МАК, получило значительные повреждения.
16 августа на аэродроме в Кирове совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. При посадке на взлетно-посадочную полосу надломилась стойка шасси. Люди не пострадали.
24 марта вертолет Ми-2 потерпел крушение на Камчатке. Погибли два члена экипажа. Вертолет принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту. Воздушное судно летело из села Николаевка с группой лыжников на горно-спортивную базу "Снежная долина".

2014

4 февраля в рабочем поселке Тевриз Омской области вертолет Ми-2 разбился во время пробного вылета после того, как его владелец завершил ремонт машины. Вертолет задел хвостовой частью здание частной бани, в результате чего упал и загорелся. Пилот успел выпрыгнуть из машины.
21 июня в районе Отрадо-Ольгинского сельского поселения в Гулькевичском районе Краснодарского края вертолет Ми-2 загорелся, зацепив линию электропередачи при выполнении маневра. Жертв и разрушений нет, пострадали 2 человека.
13 августа в 50 километрах от населенного пункта Томтор Оймяконского района в Якутии произошла аварийная посадка вертолета Ми-2. После совершения посадки двое членов экипажа и семеро пассажиров самостоятельно покинули воздушное судно, после чего произошло возгорание двигателя вертолета. В результате возгорания воздушное судно было повреждено огнем по всей площади.
2 ноября в районе Еты-Пуровского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе разбился вертолет Ми-2. Вылет производился без соответствующего официального разрешения из города Ноябрьска, в результате крушения воздушного судна погибли его командир, 42-летний работник ОАО "Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз", и пассажир, главный лесничий Ноябрьского лесничества.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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