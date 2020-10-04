https://ria.ru/20201004/vertolet-1578168173.html

В Якутии жестко сел вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, шесть пассажиров и пилот доставлены в город Среднеколымск, никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T06:32

2020-10-04T06:32

2020-10-04T14:53

россия

ми-2

полярные авиалинии

ми-8

среднеколымск

якутск

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 4 окт — РИА Новости.</strong> Вертолет <a href="http://ria.ru/product_Mi_2/" target="_blank" data-auto="true">Ми-2</a> совершил жесткую посадку в Якутии, шесть пассажиров и пилот доставлены в город <a href="http://ria.ru/location_Srednekolymsk/" target="_blank" data-auto="true">Среднеколымск</a>, никто не пострадал, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов.По словам пресс-секретаря, в воскресенье утром частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в нескольких километрах от города Среднеколымска Среднеколымского района Якутии. На поиски воздушного судна отправился вертолет <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> авиакомпании "Полярные авиалинии".В авиакомпании добавили, что частный вертолет Ми-2 был обнаружен в лесном массиве примерно в 60 километрах от Среднеколымска. Для поисков был задействован Ми-8 "Полярных авиалиний" с экипажем в составе командира Николая Винокурова, второго пилота Петра Фоканова, бортмехаников Дмитрия Писарева и Александра Шмелева, а также трех спасателей и сотрудника полиции.

https://ria.ru/20200917/mi-8-1577364691.html

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среднеколымск

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-2, полярные авиалинии, ми-8, среднеколымск, якутск, происшествия