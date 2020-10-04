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В Якутии жестко сел вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, шесть пассажиров и пилот доставлены в город Среднеколымск, никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T06:32
2020-10-04T14:53
россия
ми-2
полярные авиалинии
ми-8
среднеколымск
якутск
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 4 окт — РИА Новости.</strong> Вертолет <a href="http://ria.ru/product_Mi_2/" target="_blank" data-auto="true">Ми-2</a> совершил жесткую посадку в Якутии, шесть пассажиров и пилот доставлены в город <a href="http://ria.ru/location_Srednekolymsk/" target="_blank" data-auto="true">Среднеколымск</a>, никто не пострадал, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов.По словам пресс-секретаря, в воскресенье утром частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в нескольких километрах от города Среднеколымска Среднеколымского района Якутии. На поиски воздушного судна отправился вертолет <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> авиакомпании "Полярные авиалинии".В авиакомпании добавили, что частный вертолет Ми-2 был обнаружен в лесном массиве примерно в 60 километрах от Среднеколымска. Для поисков был задействован Ми-8 "Полярных авиалиний" с экипажем в составе командира Николая Винокурова, второго пилота Петра Фоканова, бортмехаников Дмитрия Писарева и Александра Шмелева, а также трех спасателей и сотрудника полиции.
https://ria.ru/20200917/mi-8-1577364691.html
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россия
среднеколымск
якутск
РИА Новости
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россия, ми-2, полярные авиалинии, ми-8, среднеколымск, якутск, происшествия

В Якутии жестко сел вертолет Ми-2

06:32 04.10.2020 (обновлено: 14:53 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ТургиевВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 4 окт — РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, шесть пассажиров и пилот доставлены в город Среднеколымск, никто не пострадал, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов.
По словам пресс-секретаря, в воскресенье утром частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в нескольких километрах от города Среднеколымска Среднеколымского района Якутии. На поиски воздушного судна отправился вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии".

"Вертолет Ми-8, который вылетал на поиски Ми-2, вернулся в Среднеколымск. Подобрали семь человек — пилота и шестерых пассажиров, все живы и здоровы, пострадавших нет. Вертолет — частник. Пока не знаем, кому принадлежит. Этой информацией будет владеть транспортная полиция и Росавиация, когда будут проводить расследование", — рассказал Платонов.

В авиакомпании добавили, что частный вертолет Ми-2 был обнаружен в лесном массиве примерно в 60 километрах от Среднеколымска. Для поисков был задействован Ми-8 "Полярных авиалиний" с экипажем в составе командира Николая Винокурова, второго пилота Петра Фоканова, бортмехаников Дмитрия Писарева и Александра Шмелева, а также трех спасателей и сотрудника полиции.
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РоссияМи-2Полярные авиалинииМи-8СреднеколымскЯкутскПроисшествия
 
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