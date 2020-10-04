В Якутии жестко сел вертолет Ми-2
06:32 04.10.2020 (обновлено: 14:53 04.10.2020)
ЯКУТСК, 4 окт — РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, шесть пассажиров и пилот доставлены в город Среднеколымск, никто не пострадал, сообщил РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов.
По словам пресс-секретаря, в воскресенье утром частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в нескольких километрах от города Среднеколымска Среднеколымского района Якутии. На поиски воздушного судна отправился вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии".
"Вертолет Ми-8, который вылетал на поиски Ми-2, вернулся в Среднеколымск. Подобрали семь человек — пилота и шестерых пассажиров, все живы и здоровы, пострадавших нет. Вертолет — частник. Пока не знаем, кому принадлежит. Этой информацией будет владеть транспортная полиция и Росавиация, когда будут проводить расследование", — рассказал Платонов.
В авиакомпании добавили, что частный вертолет Ми-2 был обнаружен в лесном массиве примерно в 60 километрах от Среднеколымска. Для поисков был задействован Ми-8 "Полярных авиалиний" с экипажем в составе командира Николая Винокурова, второго пилота Петра Фоканова, бортмехаников Дмитрия Писарева и Александра Шмелева, а также трех спасателей и сотрудника полиции.
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