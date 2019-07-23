Следователи выясняют обстоятельства крушения вертолета в Адыгее

СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства крушения вертолета Ми-2, пилот которого попал в больницу, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, во вторник около 11 часов дня в районе аула Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея при проведении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате крушения пострадал 41-летний пилот вертолета, который с телесными повреждениями госпитализирован в Энемскую районную больницу.
"Проводится доследственная проверка по факту крушения вертолета Ми-2… Проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев и другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Также проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов проводит Южная транспортная прокуратура.