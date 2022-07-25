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Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году - РИА Новости, 25.07.2022
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Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году - РИА Новости, 25.07.2022
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году
25 июля на улице Катукова в Липецке произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля. Пострадали 15 человек, в том числе один... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:18
2022-07-25T15:18
справки
происшествия
москва
архангельская область
северодвинск
липецкая область
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25 июля на улице Катукова в Липецке произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля. Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. Погибших нет. 16 июля в городе Северодвинске Архангельской области произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком "КамАЗ". В результате аварии травмы получили 16 пассажиров автобуса. Нескольким пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь на месте, десять человек были доставлены для обследования в медицинские учреждения города. 24 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло боковое столкновение между микроавтобусом "Газель" и рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Таллин-Санкт-Петербург, в результате чего "Газель" съехала в кювет. В результате ДТП двое пассажиров "Газели" погибли, шестеро пострадали. 18 июня в Апшеронском районе Краснодарского края недалеко от поселка Мемзай пассажирский автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали 16 человек, из них четверо находились в состоянии средней степени тяжести. По данным прокуратуры, пассажирский автобус, попавший в ДТП предрейсовый осмотр не проходил.16 апреля в Новоусманском районе Воронежской области, на 525-м километре трассы М-4 "Дон", столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста – Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы.4 апреля в Московской области на федеральной автодороге М-9 "Балтия" пассажирский автобус сообщением Москва – Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. В результате ДТП погибли два человека, 14 человек пострадали. Всего в автобусе в момент аварии находились 20 человек. 31 марта на автодороге в Пудожском районе Карелии съехал в кювет автобус с детьми – жителями Архангельской области, они направлялись в Кондопогу на соревнования. По данным следствия, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате автобус съехал на обочину и опрокинулся на правый бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 19 детей и двое взрослых.19 января в Новошешминском районе Татарстана рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля. Водитель автобуса от полученных травм скончался. Еще три человека были госпитализированы.15 января на юго-западе Москвы произошло столкновение автобуса и автомобиля такси. В результате ДТП пострадали 12 человек, из них двое детей.2 января в Скопинском районе Рязанской области рейсовый автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе водитель, еще 22 пострадали. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
москва
архангельская область
северодвинск
липецкая область
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справки, происшествия, москва, архангельская область, северодвинск, липецкая область
15:18 25.07.2022
 

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году

© Фото : Пресс-служба УМВД России по Липецкой областиНа месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке
На месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Липецкой области
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25 июля на улице Катукова в Липецке произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля. Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.
16 июля в городе Северодвинске Архангельской области произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком "КамАЗ". В результате аварии травмы получили 16 пассажиров автобуса. Нескольким пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь на месте, десять человек были доставлены для обследования в медицинские учреждения города.
24 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло боковое столкновение между микроавтобусом "Газель" и рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Таллин-Санкт-Петербург, в результате чего "Газель" съехала в кювет. В результате ДТП двое пассажиров "Газели" погибли, шестеро пострадали.
18 июня в Апшеронском районе Краснодарского края недалеко от поселка Мемзай пассажирский автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали 16 человек, из них четверо находились в состоянии средней степени тяжести. По данным прокуратуры, пассажирский автобус, попавший в ДТП предрейсовый осмотр не проходил.
16 апреля в Новоусманском районе Воронежской области, на 525-м километре трассы М-4 "Дон", столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста – Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы.
4 апреля в Московской области на федеральной автодороге М-9 "Балтия" пассажирский автобус сообщением Москва – Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. В результате ДТП погибли два человека, 14 человек пострадали. Всего в автобусе в момент аварии находились 20 человек.
31 марта на автодороге в Пудожском районе Карелии съехал в кювет автобус с детьми – жителями Архангельской области, они направлялись в Кондопогу на соревнования. По данным следствия, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате автобус съехал на обочину и опрокинулся на правый бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 19 детей и двое взрослых.
19 января в Новошешминском районе Татарстана рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались два легковых автомобиля. Водитель автобуса от полученных травм скончался. Еще три человека были госпитализированы.
15 января на юго-западе Москвы произошло столкновение автобуса и автомобиля такси. В результате ДТП пострадали 12 человек, из них двое детей.
2 января в Скопинском районе Рязанской области рейсовый автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе водитель, еще 22 пострадали. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
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